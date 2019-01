Námluvy Salviniho s Kaczyńským. Jejich spojenectví překáží vztah ke Kremlu, cíl ale mají podobný

Osa Varšava-Řím. Spojenectví, které může po květnových eurovolbách potenciálně výrazně ovlivnit evropskou politiku. Italský vicepremiér a šéf populistické strany Liga Matteo Salvini se ve středu odpoledne sešel ve Varšavě s předsedou polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jarosławem Kaczyńským. Pragmatické námluvy politiků, kteří dlouhodobě kritizují nastavení Evropské unie, ale může poznamenat Salviniho přátelský vztah s Kremlem. Varšava 6:31 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský vicepremiér Matteo Salvini a předseda polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński | Foto: Matteo Salvini | Zdroj: Twitter

„Polsko a Itálie budou součástí nového jara Evropy, renesance evropských hodnot,“ prohlásil ve středu ve Varšavě italský ministr vnitra Matteo Salvini. S podobnou nabídkou přitom dříve neuspěl u maďarského premiéra Viktora Orbána.

Pro Orbánův Fidesz je totiž výhodnější zůstat v Evropské straně lidové (EPP), která mu ve sporu s Evropskou komisí poskytuje lepší výchozí pozici.

K EPP by se ráda připojila i Kaczyńského strana, brání jí v tom ale opoziční Občanská platforma, jež by vstup Práva a spravedlnosti (PiS) do stejné frakce nikdy neskousla.

Manévrovací prostor PiS tudíž není příliš velký a spolupráce se Salvinim - i přes některé politické rozdíly - lákavá.

Kdo číhá na koho?

Právu a spravedlnosti by se silný spojenec hodil, jelikož po odchodu Britů z unie frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) nejspíš výrazně oslabí. Ostrovní poslanci tvoří v současnosti 19 ze 74 členů frakce, poslanců PiS je 18. Italská Liga má podle průzkumů šanci na 25 až 29 europoslanců.

Ve skupině ECR jsou i dva zástupci z české ODS, Jan Zahradil je dokonce kandidátem ECR na šéfa Evropské komise. Podle něj Salvini nepřemlouvá Kaczyńského, ale naopak.

„Konzultoval jsem to s polskými kolegy, abych věděl, o čem se bude jednat, a má to i druhou stranu mince. Pan Kaczyński se snaží pana Salviniho přesvědčit, aby se v příštím Evropském parlamentu nepouštěl do nějakého osamoceného dobrodružství, ale aby se zapojil do skupiny, která je ustavená, která dobře funguje a která má v parlamentu nějaké postavení, tedy do naší skupiny ECR,“ komentoval Zahradil pro iROZHLAS.cz Salviniho varšavskou výpravu.

Sám Salvini se v evropské politice vyzná - poslancem v Bruselu byl 11 let. Jeho Liga v současnosti tvoří frakci s Národním sdružením Marine Le Penové (dříve Národní fronta, pozn. red.), nizozemskou Stranou svobody Geerta Wilderse a je členem evropské strany Hnutí pro Evropu národů a svobody, k níž patří i SPD Tomia Okamury.

SPD podle poslance Jiřího Kobzy považuje spolupráci s Ligou v dalším období za zcela přirozenou. „Máme značnou programovou shodu, například otázky migrace, národní suverenity, kritický postoj k evropské integraci, přímá demokracie atd.,“ reagoval na dotaz redakce.

Vztah s Kremlem

Kamenem úrazu by přitom, vzhledem k dlouhodobé politice Varšavy, mohl být rozdílný vztah obou stran k Rusku. Zatímco Salvini politiku ruského prezidenta Vladimira Putina vychvaluje, vztahy Varšavy s Moskvou jsou už delší dobu na bodu mrazu.

Polská opozice vládu za středeční schůzku se Salvinim kritizuje. „Kaczyński buduje frontu proti společenství, které může zničit EU zevnitř, k radosti Putina i Trumpa,“ napsal místopředseda Občanské platformy Borys Budka.

Jeho stranický kolega Sławomir Nitras přirovnal spojenectví se Salvinim k přátelení se s italským diktátorem Benitem Mussolinim ve 30. letech.

PiS a provládní média naopak Platformě v posledních týdnech připomínají politiku sbližování s Ruskem, o kterou se kolem roku 2010 snažila vláda Donalda Tuska.

Mluvčí PiS Beata Mazureková pak neváhala Nitrasův výrok označit za „podlé, primitivní urážení hosta“.

K Salviniho proruským postojům se ve středu vyjádřil i polský ministr vnitra Joachim Brudziński: „Matteo Salvini je vicepremiérem velkého, důležitého státu v EU. (…) Když Donalda Tuska ruský tisk nazval ‚naším člověkem ve Varšavě‘, to ti, kteří dnes útočí na Jarosława Kaczyńského, výskali radostí a tleskali“.

‚Cena za flirtování‘

V ostrém kontrastu k polským postojům stojí smlouva o spolupráci, kterou Salvini v březnu 2017 podepsal s putinovským Jednotným Ruskem. Dohoda platí pět let a předpokládá stranickou výměnu informací i blízkou italsko-ruskou spolupráci.

Loni na podzim pak Salvini v Moskvě prohlašoval, že se tam cítí „jako doma“. O ruském záboru Krymu hovořil jako o „anexi v souladu s právem“ a o ukrajinské revoluci na Majdanu jako o „akci financované cizími státy“.

Podle italského novináře Alesandra Franziho, jenž Ligu dlouhodobě sleduje, je napojení strany na Jednotné Rusko silné, ale ne tak zdůrazňované jako v minulosti. „Salvini se chce stát premiérem, musí proto vyvažovat mezi jeho dvěma politickými modely: Putinem a Trumpem,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Protiruské nastavení vlády ve Varšavě a proruská politika Mattea Salviniho jsou ale podle polského politologa Marka Migalského ve vzájemných vztazích překážkou. „Takový problém má Kaczyński i s Orbánem a s Le Penovou. To je asi cena, kterou musí PiS za flirtování s evropskou pravicí platit,“ míní politolog.

Podle Jana Zahradila by Salviniho přátelství s Kremlem bylo problémem i pro českou ODS: „Museli bychom si to vyjasnit a já předpokládám, že tohle téma na středečním jednání vznese pan Kaczyński, protože i pro naše polské kolegy je tohle velmi citlivá otázka a myslím si, že tohle může být asi nejvážnější překážka v naší budoucí spolupráci,“ řekl ještě před schůzkou ve Varšavě.

Hnutí SPD naopak taková politika podle poslance Jiřího Kobzy nevadí.

Oprášení evropských vlajek?

Jak Liga, tak PiS za sebou v poslední době mají rétorický „proevropský obrat“. Zatímco polští konzervativci znovu doplnili vystoupení svých politiků o evropské vlajky, které před dvěma roky uklidili do kumbálů, a snaží se všemi silami odvrátit opoziční narativ o polexitu, Salvini koncem loňského roku odmítl odchod Itálie z unie.

A jestliže dříve italský politik tvrdil, že unie „vedla v Itálii k větším masakrům než nacistické tanky“ a euro je „zločinem proti lidskosti“, teď má podle něj Řím těsněji spolupracovat s Berlínem a vystoupení z eurozóny prý nikdy nebylo v politickém programu Ligy.

Spíše než náhlé vzplanutí lásky má zmírňování postojů vůči unii u obou stran pragmatické důvody. Matteo Salvini obratem ke středu může oslovit voliče Silvia Berlusconiho. A Jarosław Kaczyński chce pro změnu ukázat vlídnější tvář a uklidnit Poláky, jimž vadí dlouhodobý spor s Evropskou komisí.

„Nejde o odchod Itálie a Polska z Evropské unie, ale o oslabení vyjednávací pozice Evropské komise a Rady. Salvini má problém se státním rozpočtem, Polsko zas se stavem právního státu. Vzájemná podpora by byla výhodná pro oba,“ řekl pro iROZHLAS.cz politolog Migalski.

Podle italského novináře Franziho se u Salviniho nejedná o radikální obrat. „Nyní je ve vládě a musí postupovat s větší obezřetností. Salvini ukazuje dvě tváře. Využívá silná slova proti EU, aby během permanentní volební kampaně mobilizoval svého voliče. Pro takovou kampaň je důležité mít každý den nějakého nepřítele, umožňuje to vymezit se,“ napsal redakci. Roli v postojích ministra vnitra podle něj hrají i silné ambice stát se italským premiérem.

Podle Franziho mají Maďarsko a Polsko Salvinimu sloužit jako nástroj, který v Evropském parlamentu mocensky posílí euroskeptickou skupinu a umožní jí spojenectví s evropskými lidovci.

Mluvčí strany PiS po jednání Kaczyńského se Salvinim novinářům řekla, že „setkání otevřelo cestu k dalším kontaktům týkajících se rozvoje EU a zajištění místa EU v globálním měřítku“.

