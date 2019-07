‚Chceme Evropu změnit.‘ Média získala nahrávku ze schůzky, na které Salviniho poradce jednal s Rusy

V Itálii ožila kauza údajného ruského financování vládní nacionalistické strany Liga. O tom, že její zástupce minulý říjen jednal v moskevském hotelu s představiteli Kremlu o tajném financování této vládní strany, informoval už v únoru svém webu týdeník L'Espresso. Ve středu americký server Buzzfeed přinesl nahrávky z tohoto setkání. Šéf Ligy Matteo Salvini soustavně tvrdí, že z Ruska nikdy nedostal ani rubl. Řím 21:40 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Ligy Matteo Salvini tvrdí, že z Ruska peníze nedostal. | Foto: Remo Casilli | Zdroj: Reuters

Jak týdeník L'Espresso, tak web Buzzfeed přiznávají, že není jasné, zda byla dohoda uzavřena a jestli Liga nakonec ruské peníze dostala. Opozice znovu žádá Salviniho, ať kauzu vysvětlí.

„Už jsem v minulosti podal žalobu (proti těm, co tvrdí, že Liga má peníze z Ruska - pozn. red.), udělám to i dnes, zítra a pozítří. Co se týče ruského financování, nikdy jsem nedostal ani jeden rubl, ani euro, ani dolar, ani litr vodky,“ reagoval ve středu Salvini na zveřejnění nahrávek.

Podle týdeníku L'Espresso se s trojicí Rusů v moskevském hotelu Metropol setkal Salviniho bývalý mluvčí Gianluca Savoini a dva další Italové loni 18. října. „Vyjednávají podmínky dohody, díky níž by Salviniho strana získala miliony dolarů původem z ruské ropy přes tajný (finanční) tunel,“ píše Buzzfeed.

Hotel Metropol

„Příští květen se konají evropské volby. Chceme Evropu změnit. A nová Evropa musí mít blízko k Rusku jako dřív, protože si chceme získat zpět svou suverenitu. Salvini je první, kdo chce Evropu změnit. Spolu s našimi evropskými spojenci,“ říká jeden z Italů anglicky na nahrávce.

‚Evropský Trump‘

Salvini, kterému se na záznamu přezdívá „evropský Trump“, se tehdy v Moskvě oficiálně účastnil obchodní konference.

„O čem mluvili? O transakci, která měla pomoci financím Ligy, posílit je před evropskými volbami: o dodávkách 250 000 tun nafty s nízkým obsahem síry měsíčně po dobu jednoho roku. Což celkem představuje tři miliony tun nafty za 12 měsíců,“ napsal L'Espresso.

Podle týdeníku by po prodeji nafty italskou společností skončily na kontu Ligy tři miliony eur. V celé transakci měla figurovat i italská energetická společnost Eni.

Gianluca Savoini

Pochvaly z Ruska

Savoini nyní předsedá kulturnímu sdružení Lombardie-Rusko, jehož aktivity ruská média zpravidla chválí stejně jako zamítavý postoj Ligy k protiruským sankcím. Ruská média tohoto muže, který se oženil s Ruskou, nazývají Salviniho poradcem.

Podle italských médií Savoini zprostředkovává šéfovi Ligy kontakty v Rusku.

Třebaže bývalý mluvčí šéfa Ligy nezastává žádnou oficiální funkci ve vládě, Salviniho na všech cestách do Moskvy doprovází. To on uzavřel spojenectví Ligy s Putinovou stranou Jednotné Rusko a od samého počátku vedl jednání o ruském financování Ligy, tvrdí L'Espresso. Do Ruska, na Krym a do Donbasu uskutečnil desítky cest.

Své sympatie k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi italský vicepremiér Salvini nikdy neskrýval. „Lidí, jako je on (Putin), kterým leží na srdci zájem občanů, bychom (v Itálii) potřebovali desítky,“ nechal se slyšet. Vrátím se do Itálie s přesvědčením, že, sláva bohu, existuje Putin, který má jasné názory na mír po celém světě,“ řekl loni v říjnu cestou z Moskvy.

Salvini a Savoini v Moskvě