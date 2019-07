Facebook po výzvě smazal příspěvky italské vládní strany Liga, které podněcovaly k nenávisti

Facebook zrušil některé z příspěvků na profilu italské vládní strany Liga, které podle společnosti podněcovaly k nenávisti. Informoval o tom list La Repubblica. Podnět podalo hnutí Cara Italia (Milovaná Itálie), které by se mohlo stát první italskou politickou stranou imigrantů. O reakci krajně pravicové Ligy nebo jejího šéfa Mattea Salviniho italské média neinformovala. Řím 14:13 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matteo Salvini - šéf vládní strany Ligy | Foto: Alessandro Garofalo | Zdroj: Reuters

Hnutí Cara Itálie založil nyní 44letý novinář Stephen Ogongo původem z Keni. Do Itálie přišel před 25 lety kvůli studiu. Otec dvou dcer dříve učil na Papežské univerzitě Gregoriana. Hnutí Cara Italia nyní na facebooku sleduje 11 tisíc lidí a Ogongo chce jeho prostřednictvím „dát hlas těm, kteří ho nemají“, jsou zklamaní „rasistickou politikou nynější většiny“ a tím, že neprošel zákon ius soli (právo místa).

Tuto právní zásadu, podle níž dítě nabývá státní občanství státu, kde se narodilo, se naposledy pokusila prosadit levicová Demokratická strana v roce 2017.

Orongo v polovině července společnost Facebook prostřednictvím videa vyzval, aby „zablokovala profily Ligy a (jejího šéfa Mattea) Salviniho a uplatnila přitom vlastní politiku, která se staví proti rasismu a podněcování násilí“.

„Tyto profily se staly místem setkávání lidí, kteří otevřeně prosazují sexismus, rasismus, nenávist k imigrantům, uprchlíkům a Romům a dále vůči neziskovým organizacím i dobrovolníkům, kteří provádějí záchranné operace na moři,“ uvádí novinář na videu.

Milé zadostiučinění

„Přezkoumali jsme profil Lega-Salvini Premier“, což je profil Ligy, odpověděla na podnět společnost Facebook. „A došli jsme k závěru, že některé z obsahů neodpovídají standardům komunity. Tyto konkrétní příspěvky jsme odstranili,“ dodala.

Podle Oronga je to poprvé, co byly v Itálii ze sociálních sítí odstraněny Salviniho příspěvky. „Je to jen drobný signál, ale milé zadostiučinění. Nezastavíme se. Naše kampaň sotva začala a dotáhneme ji do konce. Jde o bezpečnost a demokracii v Itálii,“ řekl novinář italské agentuře Dire.

Salviniho strategií je podle podle něj utváření nepřátel, do kterých se pak „lidé pustí“.

Zablokování sociálních účtů šéfa Ligy soudní cestou žádá i německá kapitánka Carola Racketeová, která je Itálii vyšetřována kvůli porušení zákazu vplout do italských výsostných vod s africkými migranty.

Racketeová na Salviniho podala 12. června trestní oznámení u římské prokuratury. Žádá v něm zablokování Salviniho účtů na sociálních sítích Facebook a Twitter, protože ministr na nich podle ní ohrozil její bezpečnost a podněcoval k nenávisti vůči ní. Ženě uživatelé sociálních sítí vyhrožovali znásilněním a smrtí.