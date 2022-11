Spojené státy zastávají proti Číně tvrdý postoj již dlouho. V říjnu pozastavili obchodování v oblasti nejpokročilejších čipů. „S ohledem na čínskou jurisdikci by skutečně žádná společnost nebyla schopna odolat tlaku čínské komunistické strany na přesměrování této technologie do Lidové osvobozenecké armády,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas americký expert na Čínskou lidovou republiku a bývalý poradce Bílého domu Matthew Turpin. Praha 16:54 18. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Putin a Si Ťin-pching chtějí podkopat mezinárodní systém, říká bývalý poradce Bílého domu | Foto: Sputnik Photo Agency | Zdroj: Reuters

Nejdřív musím začít aktuální otázkou. Ovlivní výsledky nedávných kongresových voleb, které posílily pozici republikánů, americkou zahraniční politiku?

Vypadá to tak, že republikáni převezmou kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, což znamená, že budou mít kontrolu nad úkoly výborů a určovat agendu. Ale nezdá se, že by se Senát obrátil, což znamená, že demokraté budou dál kontrolovat Senát.

Pochopitelně přidělování, tedy utrácení peněz začíná ve Sněmovně reprezentantů. Předpokládám, že pokud jde o zahraniční politiku, Bidenova administrativa a republikáni, zejména v otázce Číny, jsou v mnoha ohledech dobře sladěni.

Očekával bych tedy, že republikáni budou tlačit na Bidenovu administrativu, což dělají, a že se budou snažit udělat víc, ale to nutně neznamená, že dojde ke změně směru.

Budou podle vás Spojené státy dál masivně pomáhat Ukrajině?

Myslím, že ano. Všichni jsme zaznamenali nějaké signály a hlasy, že by se mohla pomoc omezit. Myslím, že je to součástí předvolebního boje. To je jazyk, který se objevil během voleb.

Mám podezření, že velká většina Republikánské strany i Demokratické strany sdílí hluboký závazek pokračovat v pomoci Ukrajině. I když se může na obou stranách ozývat několik hlasů, že by to chtělo snížit. Můj odhad je, že pravděpodobně zůstane pomoc silná.

Uvědomují si republikáni nebezpečí ruské agrese?

Myslím, že ano. Můžete se na to podívat napříč senátory. Hlasování o přijetí Švédska a Finska do NATO prošlo poměrem 99:1. Chci říct, že velká, drtivá většina lidí to vítá.

Vidím rozhodně silné postoje od členů Republikánské strany, kteří plně chápou, co Rusko dělá, ale myslím si, že také sdílejí uvědomění, že Čína je ve skutečnosti mnohem mocnější a mnohem důslednější síla a hrozba i pro naše zájmy, stejně jako pro evropské zájmy.

Nemůžeme se rozdělit na jakési dva světy. Žijeme v jednom kombinovaném světě. Moskva a Peking spolupracovaly na podkopání našich společných zájmů. A myslím, že to je pohled, který sdílí mnoho republikánů. A myslím, že si to také Bidenova administrativa uvědomuje.

Do značné míry si myslím, že v tomto máme široký konsensus. Spojené státy se především zavázaly, ale také to tak cítí, že potřebují posílit svou pozici v Asii a v západním Pacifiku a že mají v Evropě neuvěřitelné spojence a partnery.

Tím, že jsme i nadále efektivní, odrazujeme ruskou agresi proti NATO. Naši přátelé na Ukrajině odvádějí neuvěřitelnou práci v tom, že s naší podporou mohou bojovat sami za sebe.

Vy jste strávil dvacet let v americké armádě. Jak se na válku na Ukrajině díváte s vašimi zkušenostmi? Překvapilo vás něco nebo jste naopak něco sám odhadoval?

Pravděpodobně sdílím překvapení s mnohými, protože jsem očekával, že ruská armáda bude fungovat lépe. Myslím, že za to může psychologický přístup k tomu, jak vojáky cvičí.

Vstoupil jsem do armády, když ještě existoval Sovětský svaz a my jsme bojovali a trénovali s předpokladem, že potenciální protivník bude schopen dobře fungovat, bude rozumět tomu, jak dobře vést vojenské operace a bude schopen dosahovat cílů, a proto jsme museli velmi tvrdě trénovat.

Jako mnozí jsem předpokládal, že to i nadále platí pro ruskou armádu. Zdá se, že jsou mnohem méně efektivní při dosahování svých politických cílů. To neznamená, že nejsou destruktivní, jsou neuvěřitelně destruktivní. Jsou velmi efektivní v ničení věcí, ale to neznamená, že jsou schopni účinně dosáhnout politických cílů, které stanovil Vladimir Putin.

A to mě překvapilo. Myslel jsem, že budou účinnější. Zdá se, že ukrajinský lid je mnohem efektivnější. Díky tomu bychom si všichni měli uvědomit, že demokracie skutečně umí bojovat a umí se připravit.

A ve skutečnosti jsme silnější než autoritářské režimy, které jsou ze své podstaty křehké a slabé. V demokraciích si o sobě myslíme, že jsme jaksi křehcí kvůli našemu politickému systému, ale dělá nás to ve skutečnosti silnější, protože to posiluje naše pozice.

Musíme si pořádně promyslet, co děláme, a připravit se na to. Naše systémy založené na demokracii stojí na různorodých společenstvích. Existují mnohem mocnější systémy než jedna strana, systémy jednoho muže, které se pak snaží donutit a použít sílu k dosažení toho, co chtějí. A to prostě nefunguje tak dobře.

Pozornost Evropy je v současnosti téměř výhradně upřená k válce na Ukrajině a agresi Ruska, Čína do konfliktu zatím nijak nevstupuje. Myslíte si, že se to změní?

Myslím, že s tím nemůžu souhlasit. Evropa se soustředí na to, co dělá Moskva i Peking, a částečně proto, že Peking Moskvě poskytuje podporu.

Chci říct, že je velmi jasné, že vedli komplexní informační válečnou kampaň na podporu Moskvy po celém světě, sloužili jako hlásná trouba ruské propagandě o tom, jak válka začala, a tvrdili, že je to chyba NATO nebo je to chyba Ameriky nebo falešné zvěsti o biologických laboratořích.

To všechno jsou věci, které čínská komunistická strana papouškuje a zesiluje po celém světě, aby podpořila a posílila pozici Moskvy a Vladimira Putina. Chápu, že se Peking v tomto rád vykresluje jako neutrální, ale oni absolutně neutrální nejsou, že? Jsou aktivním zastáncem Moskvy.

Nyní se Peking chce vyhnout výraznému trestu. Neposkytují veškerou podporu, kterou by Moskva mohla chtít, ale neměli bychom si myslet, že Peking si nevybral žádnou stranu. Vybrali si stranu.

Neposilují vztah Číny a Ruska sankce, které Evropská unie na Rusko uvalila a to teď hledá odbyt pro své suroviny v Asii?

Tento vztah byl upevněn už před evropskými a americkými sankcemi proti Rusku. Myslím, že bychom v tomto měli mít jasno. Si Ťin-pching a Vladimir Putin podepsali 4. února společné prohlášení a vytvořili partnerství.

Myslím, že je to do jisté míry, trochu falešný argument, tvrdit, že protože trestáme Moskvu za její nezákonnou válku, nějak to nutí Moskvě přiblížit se k Pekingu. Peking a Moskva sdílejí společný názor, že mezinárodní řád založený na pravidlech, je existenční hrozbou pro jejich vládu.

To je existenční hrozba pro Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga. Tvrdě bojují, aby podkopali tento mezinárodní systém a vytvořili mezinárodní systém, který chrání autokraty, jako jsou oni sami. To se děje. A v tom bychom měli mít jasno.

Klobouk dolů před Evropskými státy, kde se zaměřují na bezprostřední válku na Ukrajině a zasahují proti Moskvě a současně myslí na Čínu. Myslím, že jsme to mohli vidět, před třemi týdny v Bruselu, když se hlavy států sešly a strávily hodně času povídáním o své politice vůči Číně. Viděli jsme kancléře Schulze odjet do Pekingu.

Je tedy zcela jasné, že se evropské vlády nezaměřují pouze na jednu věc. Jsou adaptivní. Chápou, jak svět funguje komplexně.

Má Čína nějaké zájmy na Ukrajině, měla by být Evropa před něčím obezřetná?

Čína má s Ukrajinou jistě dlouhodobé vztahy. Do tohoto interview jsem nezaznamenal, že by Si Ťin-pching měl rozhovor s prezidentem Zelenským, i když si myslím, že Ukrajinci o to při mnoha příležitostech žádali.

Což je velmi zvláštní, protože Peking rétoricky prohlašuje, že má nadále silný vztah s Ukrajinou, a nemyslím si, že o tom existuje žádný důkaz. Dříve ano, spolupracovali v oblasti ekonomiky a technologií.

Například pokročilé motory proudových letadel, které Ukrajina vyráběla, byly dodávány do Číny. Nemyslím si, že tento vztah je nyní zvláště silný vzhledem k činům Pekingu. Myslím, že se to všechno mění.

Byl jste expert na Čínu v Bílém domě za administrativy Donalda Trumpa. Ten byl vůči Číně velmi tvrdý. Naslouchal vám?

Jako jeden ze zaměstnanců Národní bezpečnostní rady jsme tvrdě pracovali, abychom mu poskytli možnosti, aby mohl posoudit, jaká byla politika vlády USA a jak efektivní byla.

Mým hlavním úkolem bylo dát dohromady oddělení nejrůznějších agentur a úřadů, abychom projednali možnosti a jak případná rozhodnutí zavést do praxe. Byl jsem součástí týmu, který poskytoval podpůrné rady. Byl jsem jeho zaměstnancem.

V říjnu Spojené státy pozastavily obchodování s Čínou v oblasti čipů. Je to přelomové rozhodnutí?

Myslím, že je důležité přesně říct, co konkrétně Spojené státy omezily. Jedná se o velmi malou, ale pokročilou podmnožinu polovodičů. Mluvíme tedy pouze o nejpokročilejších čipech, nástrojích, součástkách, talentech, kteří podporují výrobce pokročilých čipů. To je to, co bylo ve velké většině omezeno.

Naprostá většina čipů vyrobených na světě je 14 nm a víc, to vše stále existuje a je stále obchodovatelné. Americké a evropské společnosti, japonské a tchajwanské a korejské společnosti, všechny mají stále důležité podnikání v těchto starších oblastech čipů a Čína je již vyrábí.

Takže odříznout to ve skutečnosti nedává žádný smysl, Čína už má schopnost to všechno vyrobit. Přerušení by znamenalo jednoduše ukončit obchodní vztahy, které by neměly dopad na národní bezpečnost, protože Čína již čipy na těchto úrovních vyrábí. Tak proč to přerušovat?

Myslím si, že je to důležitá změna z hlediska amerického přístupu. Čína si teď uvědomuje, že se chystáme podniknout jasné kroky, než jednoduše hledat konkrétní společnosti a odklonit konkrétní technologie pro vojenské koncové uživatele.

V podstatě jsme předpokládali, že s ohledem na čínskou jurisdikci by skutečně žádná společnost nebyla schopna odolat tlaku čínské komunistické strany na přesměrování této technologie do Lidové osvobozenecké armády.

Myslím, že je to důležitý posun, protože naznačuje, že druhy obchodních vztahů a typy výroby, o kterých mnozí předpokládali, že se budou v Číně i nadále odehrávat, se vzhledem k těmto omezením pravděpodobně přesunou jinam. To znamená, že výroba této špičkové elektroniky se pravděpodobně bude nadále vzdalovat od Číny.

Je to definitivní nebo se restrikce budou dál stupňovat nebo čekáte naopak postupné zlepšení vztahů s Čínou?

Nemyslím si, že bychom měli očekávat výrazné zlepšení vztahů.

Myslím, že jsme udělali systémový posun směrem k rivalitě a odklonu od politiky, kterou USA, Evropa a Japonsko skutečně prováděly asi tři desetiletí od konce studené války, což byla politika napomáhající rozvoji čínské ekonomiky, aby se ČLR stala bohatší, technologicky vyspělejší.

Doufali jsme, že s tím, jak se čínská ekonomika stane bohatší a rozvinutější, povede to k politické liberalizaci. A pak by to vyřešilo některé problémy v oblasti lidských práv a národní bezpečnosti, které jsme měli s Čínou. A tento druh experimentu za tři desetiletí se asi před deseti lety dostal pod značný tlak.

Jak se zdálo, Čína ustupovala v mnoha svých formách liberalizace, a to jak ekonomické, tak politické. Myslím, že dnes je velmi jasně vidět zejména na 20. sjezdu strany, že se vracíme zpět k maoistické marxistické, leninistické Čínské lidové republiky (ČLR).

Všichni se snažíme vyhnout konfliktu a rádi bychom nalezli oblasti spolupráce, ale spolupráce by vyžadovala, aby si vedoucí představitelé v Pekingu této spolupráce taky vážili.

Budou Spojené státy podobné rozhodnutí ohledně čipů požadovat i po svých spojencích?

Slovo „požadovat“ bych nepoužil. Myslím, že je zcela jasné, že to Spojené státy konzultovaly se svými spojenci, a nejde jen o Evropany, s Tchaj-wanem, Koreou a Japonskem.

Je jen hrstka evropských zemí, které mají pokročilé schopnosti v této oblasti. Mluvíme o velmi, velmi malém zlomku a na světě je jen hrstka zemí, které skutečně mají tuto schopnost, vláda Spojených států s nimi aktivně vyjednává.

Myslím si, že Spojené státy jasně argumentují, proč bychom měli spolupracovat, ale to je nakonec rozhodnutí, suverénní rozhodnutí těchto zemí, které budou moci učinit samy. Nyní si myslím, že v mnoha ohledech se rozhodnutí často prolínají. V mnoha ohledech jsou tato omezení docela účinná.

Myslím, že naši spojenci musí brát velmi vážně, co Peking s těmito technologiemi dělá, a myslím si, že válka na Ukrajině by měla sloužit jako probuzení, když vaši potenciální protivníci získají pokročilou technologii, která může být velmi účinná v boji a může způsobit obrovské škody.

A měli bychom být velmi opatrní, abychom nechali takové věci plynout. A také bych všem našim evropským přátelům připomněl, že Spojené státy a Evropa mají od roku 1989 komplexní zbrojní embargo proti Číně. Takže to není změna. Je to od masakru na náměstí Nebeského klidu V Pekingu. Současná omezení musíme zasadit do kontextu toho, co máme.

Na konci října Německo prohlásilo, že umožní čínské firmě Cosco převzít část přístavu Hamburk. Půjde ale o maximálně čtvrtinový podíl. Vnímáte tu nějaké riziko?

To rozhodnutí mě zklamalo. Není to moje rozhodnutí. Ale byl jsem zklamán, protože tento druh politiky byl úplně špatný.

Si Ťin-pching na 20. stranickém sjezdu velmi hlasitě pokračoval v prohlášeních o použití síly proti Tchaj-wanu, k tomu se porušují lidská práva a probíhá genocida v Sin-ťiangu, zátah proti Hongkongu.

Upřímně řečeno, Cosco operuje i ve Spojených státech. Není to tak, že Německo je v tom samo, Cosco má operace po celé Evropě. Na druhou stranu Německo přijalo opatření a zablokovalo akvizice některých polovodičových společností. Takže si myslím, že je to zklamání, ale zdá se, že v Německu probíhá poměrně silná debata o tom, jaké jsou vhodné přístupy a jak by se měl vztah posunout vpřed.

Myslíte si, že Evropa vidí tyto varovné signály nebo je považuje za důležité?

Chci říct, že tyto varovné signály trvají už nějakou dobu. Vzpomínám si na konec Obamovy administrativy. Spojené státy v koordinaci s Berlínem zablokovaly akvizici výrobce polovodičových zařízení, krycí společnosti ČLR, která založila několik dalších krycích společností po celé Evropě.

USA a Evropa jednají v těchto věcech už nějakou dobu společně. Je to pokračující proces, Peking mění svou taktiku a my se musíme přizpůsobit a pokračovat v rozhovorech a pracovat na tom, abychom se přizpůsobili tomu, co dělají.

A co Česká republika? Jsme malá země. Přesto jak si tady může Čína budovat vliv?

Česká republika byla neuvěřitelným lídrem v pomoci zbytku Evropy porozumět výzvám, které Peking představuje pro širší mezinárodní řád založený na pravidlech. Měl jsem četné interakce s českými kolegy, kteří vedli diskusi napříč Evropskou unií.

V parlamentu vedete živé debaty o tom, jaká je vhodná úroveň bezpečnostních opatření pro infrastrukturu 5G. Hledáte a vyvažujete rizika s příležitostmi a děláte správná rozhodnutí, která, jak se mi zdá, jsou příkladem jednání, které by demokracie měla dělat.

Existují oblasti, které jsou zranitelné, kde se snažíte riziko zmírnit, ale samozřejmě existují příležitosti, existují ekonomické příležitosti, které, pokud máte zavedeny takové náležité záruky, by vaši občané měli mít možnost využít. A zdá se, že Praha dělá totéž v širším kontextu toho, co dělá Evropská unie spolu s Tokiem, Soulem, Taipeí, Novým Díllí. Máme země po celém světě, které o tom přemýšlí.