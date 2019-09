Papež zakončí cestu po Africe na Mauriciu. Na ostrov se kvůli tomu sjely tisíce katolíků i hinduistů

V pondělí papež vedl mši svatou a poobědval s biskupy. Přijmou ho i mauricijský prezident s premiérem. Soukromě František navštíví svatyni Jacqua-Désiré Lavala. Tento blahořečený francouzský kněz působil na ostrově v 19. století jako misionář a jeho odkaz pozitivně vnímají zástupci všech hlavních mauricijských náboženství. K hrobu Lavala putovaly o víkendu tisíce katolíků.

Většinu obyvatel ostrova Mauricius přitom tvoří hinduisté, kterých je asi 49 procent. Zhruba třetina obyvatel jsou katolíci a asi 17 procent tvoří muslimové. Katolíci jsou většinou lidé evropského a afrického původu.

Ostrov Mauricius je velký asi jako čtvrtina Korsiky, ale hustota zalidnění je značně vyšší – žije na něm zhruba 1,3 milionu lidí. Návštěva papeže je velkou událostí nejen pro katolíky. Jak řekl premiér země Pravind Jugnauth, papež František nenavštíví pouze místní katolíky, ale jde o návštěvu celého mauricijského národa v jeho náboženské pestrosti. Přijet by měli věřící také z Reunionu, Seychel nebo Komorských ostrovů.

Tričko s papežem

Papež je v Africe od 4. září. Setkává se s mládeží, představiteli států i občanské společnosti. Papež několik dní pobýval v Mosambiku a na Madagaskaru, v neděli odsloužil mši v madagaskarském Antananarivu. Podle Vatikánu se jí zúčastnil až milion lidí.

Řada z věřících byla oblečená do žluté a bílé, což jsou barvy papežského státu. Někteří šli ke svatému přijímání v tričkách s papežovou podobiznou. Lidé na své místo čekali dlouhé hodiny, někteří dokonce kempovali přes noc ve stanu. Bohoslužbu doprovázel silný vítr, který zvedal prach.

František se v kázání věnoval zejména úplatkářství a klientelismu, které podle něj způsobují, že ti nejchudší se musejí vzdát naděje na lepší život. Výsledkem klientelismu a klanové kultury je podle něj to, že majetek a moc si uzurpuje pouze úzká, vzájemně provázaná skupina lidí. Ostatní pak ztrácejí jakékoli vyhlídky na lepší budoucnost.

Madagaskar patří k nejchudším zemím planety. Podle Světového potravinového programu 90 procent obyvatelstva musí vyjít s příjmem nižším než dva dolary denně. Děti tam běžně trpí podvýživou.

Papež František se snaží létat i do odlehlých částí světa a jeho hlavním poselstvím bývá šíření naděje. To podle Vatikánu spojuje i jeho cestování po Africe. Navštívil už Egypt, Keňu, Ugandu, Středoafrickou republiku a Maroko. V pondělí večer by měl odletět zpět na Madagaskar a následně zamíří do Říma.