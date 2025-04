Mauritánie každý měsíc čelí velkému počtu utečenců ze sousedního Mali. Podle odhadů OSN jich je 300 tisíc

Po sérii převratů se situace v Mali v posledním roce a půl zhoršuje a sousední Mauritánie proto čelí každý měsíc velkému počtu utečenců. Aktuálně v ní podle odhadů OSN žije asi 300 tisíc uprchlíků. Většinou jsou v suchém a chudém regionu Hód eš-Šargí, kde jsou základní služby špatně dostupné i pro původní obyvatele, vysvětluje pro Radiožurnál zástupkyně úřadu vysokého komisařství OSN pro uprchlíky Carol Laleve. Od zpravodaje z místa Nuakšott 8:32 8. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupkyně úřadu vysokého komisařství OSN pro uprchlíky Carol Laleve | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

Mauritánie stala jednou z klíčových tranzitních zemí ty, kdo z regionu chtějí odejít do Evropy. Aby nepokračovali v cestě dál, Česko Mauritánii poskytlo v přepočtu asi 25 milionů korun.

V regionu Hód eš-Šargí vyrostl uprchlický tábor připravený původně pro asi 70 tisíc lidí, ale žije jich tam 110 tisíc. A za poslední rok se počet běženců z Mali v tom regionu prakticky zdvojnásobil.

Jak funguje soužití místních s uprchlíky?

Je tam určité napětí, to nelze popřít. Předně jsme rádi, že mauritánská vláda uprchlíkům z Mali nechává hranice otevřené. Zároveň si musíme uvědomit, že uprchlíci nejsou jedna skupina, ale tvoří je různé komunity a totéž platí o místních. Je třeba s nimi pracovat, děláme to my i vláda a je to propojené.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mauritánie každý měsíc řeší příchod několika tisíc uprchlíků

Objevují se i incidenty mezi skupinami, ale stále převažuje pohostinnost. Právě tady je zásadní vnější podpora. Děkujeme za tu loňskou českou pomoc. Ona jde sice uprchlíkům, ale oni zároveň nejsou všichni jen v uprchlickém táboře. Postupně jich stále víc žije mimo, mezi místními. Když se zlepší služby v oblasti obecně, pomáhá to všem. Mauritánská vláda proto v tom regionu investovala do zdravotnictví. Získala na to podporu světové banky a zlepšilo to úroveň služeb i pro místní obyvatele.

Máte přehled o konkrétních číslech, kolik uprchlíků sem přichází měsíčně a kolik zamíří dál do Evropy?

Bavíme se hlavně o odhadech. Spolu s vládou se snažíme ty lidi registrovat – tou registrací například získají přístup ke službám jako zdravotnictví, ale logisticky je to složité.

Registrovaných uprchlíků je asi 150 tisíc. Když vezmeme loňská data – někdy sem přišlo 10 tisíc lidí měsíčně, někdy méně, ale v zásadě jde vždy o několik tisíc. Z Mauritánie pak –hlavně na Kanárské ostrovy – vyrážejí nejčastěji lidé, kteří tady jsou už dlouho, a jsou hlavně na západě v Nuakšottu.

Česká armáda se vrátí do afrického Sahelu. Pod záštitou NATO bude cvičit mauritánské speciální síly Číst článek

Malijští uprchlíci jsou převážně na východě – a to je hodně odlehlá oblast. Cestovat po Mauritánii můžou, ale zatím nic nenaznačuje nějaké masivní pohyby tímto směrem.

Máte přehled o demografii těch lidí, aspoň těch registrovaných?

Nejlepší data máme z regionu Hód eš-Šargí a tam víme, že velká většina jsou ženy a děti. Za poslední rok tvoří asi 80 procent nově příchozích. Často je to část rodiny, která je poslána do bezpečí, zatímco muž zůstane doma a snaží se udržet si nějaký příjem.

Etnicky jsou to často Tuaregové nebo Arabové, tedy skupiny, které tady mají historické vazby – hranice je dlouhodobě prostupná a tyhle skupiny se pohybují na obou jejích stranách tam a zpět. Jen teď po několika návratech do Mali zůstávají raději tady. Tady chci znovu vypíchnout velkorysost Mauritánců, kteří jim pomáhají, i když mnozí tady jsou třeba přes 10 let a vypadá, že tu budou delší dobu.