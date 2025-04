Mauritánii chráníme před osudem zhroucených států, popisuje český velitel v Sahelu detaily výcvikové mise

Mauritánie, obklopená zhroucenými státy, se snaží zabránit tomu, aby se problémy dostaly i k nim. V obraně před tím pomáhá česká výcviková mise přímo na místě. „Budujeme úplně novou jednotku. Naše partnery se snažíme vycvičit tak, aby byli schopni čelit bezpečnostním hrozbám,“ sdělil pro Český rozhlas velitel českých speciálních sil. Jeho identitu známe, z bezpečnostních důvodů ji ale nemůžeme odhalit. Nuakšott 14:46 9. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vojáci jsou v Mauritánii od ledna a mají se tam točit zhruba po třech až osmi měsících | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

Bránit nepřátelským aktivitám Ruska v pouštním prostředí afrického Sahelu – i takový je úkol české vojenské výcvikové mise v Mauritánii. „Budujeme úplně novou jednotku. Naše partnery se snažíme vycvičit tak, aby byli schopni čelit bezpečnostním hrozbám. Mandát je do konce roku 2026 pro maximálně 30 osob. Za dva roky by to měla být jedna kompletní jednotka,“ říká český velitel výcvikové mise, kterému můžeme říkat Honza.

„V současné době cvičíme její část, což jsou nějaké desítky vojáků. Jsou to věci jako základní taktické dovednosti, průzkumné, kinetické nebo mobilní operace, kde se používají vozidla. Není to jenom o výcviku jednotlivce, aby lidé uměli střílet, zaklekávat a ovládat taktické drony. Celá jednotka musí být kvalitní na všech úrovních, musí obsahovat specialisty a umět naplánovat a splnit zadané úkoly,“ vysvětluje Honza přípravu vojáků.

V Mauritánii jeho jednotka plní strategii NATO a Evropské unie zvyšovat odolnost zemí Sahelu proti teroristickým a dalším skupinám. „Snažíme se pozitivně ovlivňovat uprchlickou vlnu z Afriky do Evropy a v neposlední řadě se snažíme zabránit vlivu nepřátelských sil v Sahelu, v této souvislosti mluvíme o Rusku,“ ujasňuje náplň práce jednotky.

Ruský vliv

Ruský vliv v posledních letech posílil po vojenských pučích v sousedním Mali a dalších zemích jako Niger a Burkina Faso, kde před převratem část českých vojáků taky působila.

„Oproti Mali v Mauritánii neprobíhá žádný vnitrostátní konflikt, v podstatě tady nejsou žádné teroristické činy za posledních X let. S nadsázkou se dá říci, že je tady relativně bezpečno, ale už když jsme tam byli, tak mělo mnoho bezpečnostních problémů. Mauritánie je teď v bodě, kdy se očekává, že velké problémy teprve přijdou, protože všude kolem jsou zhroucené státy a bezpečnostní situace je velice špatná. Mauritánii to ovlivňuje například migrační vlnou,“ popisuje rozdíl mezi situacemi.

Čeští vojáci jsou v Mauritánii od ledna a mají se tam točit zhruba po třech až osmi měsících. „Potýkáme se s tím, že nejsou tak dobře saturováni materiálem a prostředky pro výcvik obecně, což znamená, že se snažíme s partnery vždycky najít co nejlepší řešení, a to řešení může obsahovat vyloženě pomoc České republiky, anebo jim pomáháme, aby dokázali dosáhnout na pomoc Evropské unie nebo z NATO,“ říká Honza.

„Celé to nasazení jsme tady zahájili v podstatě na zelené louce. Museli jsme si úplně od začátku najít kontakty a lidi, kteří nám můžou nějakým způsobem poskytnout podporu. Nejsme tady na žádné koaliční základně, jak to bývá u koaličních armádních kontingentů, takže řešíme od základu úplně všechno. Od ubytování, stravy, nákupu pohonných hmot až po věci jako třeba zdravotní zabezpečení,“ dodává Honza, velitel českých speciálních sil v Mauritánii z Nuakšottu.