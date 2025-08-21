Maximálně šest kilometrů za hodinu, jinak hrozí pokuta. Slovensko chce omezit rychlost na chodníku
Novela zákona o silničním provozu, kterou do slovenského parlamentu předložil poslanec za stranu Smer Ľubomír Vážny, přináší novinku, která se dotkne především chodců a uživatelů alternativních dopravních prostředků. Nově by měla být na chodnících zavedena maximální povolená rychlost, přičemž její nedodržení může být sankcionováno pokutou. Cílem je zvýšit bezpečnost v pěších zónách. Informoval o tom slovenský server Plus JEDEN DEŇ.
Poslanec upozorňuje, že počet střetů mezi chodci a uživateli koloběžek nebo jízdních kol v posledních letech výrazně narůstá. „Podle statistik bylo například jen v Bratislavě za první čtvrtletí roku 2023 zaznamenáno deset kolizí mezi chodci a uživateli elektrických koloběžek, přičemž jedna z nich, žel, skončila tragicky,“ upozornil.
Obce obdržely na výstavbu a rekonstrukci chodníků 9,5 miliardy korun. Ke zvýšení bezpečnosti nedošlo
Číst článek
Zavedení jasně stanoveného limitu má podle něj pomoci podobným nehodám předcházet a zvýšit bezpečnost na chodnících. Maximální rychlost byla nastavena na 6 kilometrů v hodině.
„Vychází z horní hranice průměrné rychlosti běžné chůze dospělého člověka. Právě při této rychlosti je energie nárazu při kontaktu s chodcem minimální a riziko vážných zranění je výrazně nižší,“ vysvětlil poslanec.
Novela má mít také dopad na dokazování přestupků.
„Zavedení této definice bude mít praktický význam i při dokazování porušení pravidel ze strany cyklistů a uživatelů jiných dopravních prostředků na chodnících, zejména v případech, kdy je potřeba objektivně určit, zda došlo k překročení přiměřené rychlosti pohybu v prostoru určeném primárně pro chodce,“ dodal Vážny.