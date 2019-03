Pokud dohodu neschválíte, hrozí, že brexit nebude, řekla Mayová poslancům před klíčovým hlasováním

Britská premiérka Theresa Mayová před večerním klíčovým hlasováním o brexitové dohodě poslancům řekla, že parlament si nyní musí vybrat mezi její dohodou nebo brexitem bez dohody či žádným brexitem. „Brexit by mohl být ztracen,“ řekla poslancům. S odkazem na pondělní jednání s Evropskou komisí (EK) dodala, že se jí podařilo zajistit „vylepšení“ textu, který členové Dolní sněmovny už jednou odmítli kvůli sporné irské pojistce. Praha 17:40 12. 3. 2019 (Aktualizováno: 17:45 12. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská premiérka Theresa Mayová během úterního jednání Dolní sněmovny | Zdroj: Reuters

„Špatná dohoda by byla ještě horší než žádná dohoda, ale tahle je dobrá,“ dodala premiérka ohledně dokumentu, o němž dva roky vyjednávala s Evropskou unií.

Varovala také před tím, že unie by nemusela Spojenému království umožnit odklad brexitu, plánovaného na 29. března. Pokud úterní hlasování skončí vládním fiaskem, což komentátoři předpokládají, bude to patrně znamenat, že poslanci budou ve čtvrtek hlasovat o odkladu vystoupení z bloku.

Média si všímají, že ochraptělá Mayová téměř nemohla mluvit, což ostatně sama premiérka přičetla horečným jednáním s předsedou EK Jeanem-Claudem Junckerem ve Štrasburku. „Měli byste slyšet, jak zní on,“ řekla žertem poslancům.

Mayová v pondělí dojednala s Evropskou komisí doplňky k brexitové dohodě. Jejich podstatou jsou ujištění, že Británie nebude neomezenou dobu vázána k unijním pravidlům pomocí takzvané irské pojistky a že obě strany budou do prosince 2020 usilovat o „alternativní ujednání“, díky nimž by nemuselo sporné ustanovení vůbec vstoupit v platnost.

Tisk, vláda i poslanci pak napjatě čekali na právní analýzu generálního prokurátora Geoffreyho Coxe. Ten ale oznámil, že podle jeho názoru právní riziko, že Británie i po odchodu z EU uvázne v unijních strukturách na neomezenou dobu při uplatnění irské pojistky, nadále trvá. Právě to některým euroskeptickým poslancům vadí.

Předseda sněmovny John Bercow v úterý krátce po zahájení parlamentní debaty oznámil, že nevybral k hlasování žádný z předložených poslaneckých pozměňovacích návrhů. Znamená to, že parlament bude o brexitové dohodě hlasovat rovnou ve 20.00.

Další neúspěch Mayové?

Pozorovatelé ale předpovídají vládní debakl. Opoziční labouristé již oznámili že budou hlasovat proti. „Parlament by měl odvést svou práci a říci ne premiérce,“ prohlásil šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn v projevu v Dolní sněmovně.

Odmítavě se v úterý vyjádřili i euroskeptičtí konzervativní poslanci z vlivné skupiny ERG, která sdružuje několik desítek vládních zákonodárců.

Nejmenovaný činitel ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která podporuje menšinovou vládu Mayové, britskému tisku řekl, že po zveřejnění Coxova stanoviska nevidí způsob, jakým by strana mohla večer brexitovou dohodu podpořit.

Poslanec Konzervativní strany Charles Walker řekl BBC, že v případě prohry by Mayová mohla vyhlásit předčasné volby. Zdroj z Downing Street ale tuto informaci vyvrátil pro organizaci Press Association. „Na předčasné volby se nepřipravujeme a nechceme je,“ uvedl.

Co když dohoda neprojde?

Ve středu by Dolní sněmovna hlasovala, zda má Spojené království opustit Evropskou unii bez dohody. Ani tady pozorovatelé nepředpokládají, že by návrh prošel. V tom případě by ve čtvrtek poslanci hlasovali o odkladu brexitu. O něm by Mayová mohla jednat s lídry zemí EU na summitu 21. března, pouhých osm dnů před plánovaným odchodem Velké Británie z EU.

Televize CNN s odkazem na zdroj z Evropské unie uvedla, že lídři členských států zatím nediskutovali, jak by unie postupovala, pokud by Mayová požádala o odklad brexitu.