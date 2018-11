‚Dotáhnu to do konce? Ano,‘ řekla Mayová o dohodě o brexitu. Podle ní bude v národním zájmu

Do funkce ministra pro brexit, na kterou ve čtvrtek rezignoval Dominic Raab, Mayová podle svých slov zatím nikoho nejmenovala. Spekuluje se, že post nabídla ministru životního prostřední Michaelovi Goveovi.

Libra prudce klesá, reaguje na rezignaci ministra pro brexit Číst článek

„Dotáhnu to do konce? Ano,“ řekla Mayová na první tiskové konferenci od okamžiku, kdy její vláda ve středu podpořila předběžný text dohody o brexitu. „Budu dělat svou práci a získám nejlepší dohodu pro Británii... a dohodu, která je v národním zájmu,“ řekla dále premiérka a dodala, že plně věří, že kurz, který v jednáních vytyčila, „je tím pravým pro naši zemi a všechen náš lid“.

Brexitová dohoda, jak ji britská vláda vyjednala s Evropskou unií, podle Mayové přinese to, pro co lidé hlasovali v referendu z června 2016 včetně kontroly migrace či návratu všech soudních pravomocí z EU do Británie. Zajistí podle ní ale i celistvost Spojeného království. Kritici dohody se přitom obávají, že by mohly vzniknout bariéry mezi Severním Irskem a zbytkem království.

Mayová oslabila a kvůli brexitu ztratila dva ministry. Na čem jsme se dohodli, není finální dohoda, řekla Číst článek

Spekulace o novém ministrovi

Na adresu svých kritiků Mayová uvedla, že nikdo nepřišel s alternativním návrhem, který by naplňoval zadání referenda a zároveň umožňoval vyhnout se zavedení přísného režimu na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Pojistku, jejímž cílem je zabránit přísným kontrolám na irské hranici, by podle Mayové obsahovala jakákoli dohoda dojednaná s EU.

Na dotaz, zda už jmenovala nástupce Dominica Raaba, který ve čtvrtek na protest proti vyjednané podobě dohodě na svou funkci ministra pro brexit rezignoval, Mayová uvedla, že na to zatím neměla čas. Britská média spekulují, že funkci nabídla dosavadnímu ministrovi životního prostředí Michaelovi Goveovi, který byl vedle Borise Johnsona jednou z hlavních tváří zastánců brexitu před referendem v roce 2016.

Podle některých britských médií ale vše nyní nasvědčuje tomu, že i Gove na funkci ministra rezignuje.