‚Nejlepší dny jsou teprve před námi.‘ Mayová na konferenci konzervativců zatančila a vyzvala k jednotě

Britská premiérka Theresa Mayová v závěrečném projevu sjezdu Konzervativní strany uvedla, že éra po odchodu země z Evropské unie je plná příslibů. Svůj plán pro brexit hájila jako návrh, který zajistí hladký obchod a umožní kontrolu hranic. Po sjezdu, který naplno ukázal vnitřní neshody ohledně vystoupení z EU, vyzvala k jednotě, jinak prý „riskujeme, že nebude vůbec žádný brexit". Londýn 19:54 3. října 2018

„Vášnivě věřím v to, že nejlepší dny jsou teprve před námi a že naše budoucnost je plná příslibů. Nenechte si od nikoho namluvit, že na to nemáme: Máme vše, co potřebujeme, abychom byli úspěšní,“ řekla o nové éře v britských dějinách předsedkyně vlády.

Velká část jejího více než hodinového projevu byla věnována obraně aktuální vládní strategie pro odchod z EU, kterou kritizuje nejen řada stranických kolegů premiérky, ale také zástupci Unie.

„Náš návrh by znamenal, že budeme moci obnovit naši roli ve světě, uzavírat nové obchodní dohody s dalšími zeměmi. S kontrolou nad našimi penězi budeme moci dát víc na státní zdravotnictví,“ uvedla Mayová, čímž zopakovala jeden z hlavních slibů kampaně před referendem z roku 2016.

Mayová dala podle televize Sky News jasně najevo, že s ohledem na takzvaný plán z Chequers nehodlá měnit kurz. Nikdo prý nechce dohodu s Bruselem tak moc, jako ona. Zároveň prohlásila, že Británie se nebojí opustit EU bez dohody, bude-li muset.

Nejednota konzervativců ohledně brexitu byla ústředním motivem čtyřdenní konference v Birminghamu. Současný stav strany jen dokreslila událost, která se dostala do médií několik desítek minut před začátkem premiérčina projevu.

Riziko zrušení brexitu

Poslanec James Duddridge v televizi uvedl, že předsedovi poslaneckého klubu konzervativců předložil dopis, v němž vyjadřuje předsedkyni vlády nedůvěru. Podle reportéra deníku The Daily Telegraph Christophera Hopea se tak počet takových dopisů žádajících hlasování o nedůvěře vyšplhal na 36.

Pokud se konzervativci nespojí, riskují, že nakonec nebude vůbec žádný brexit, řekla Mayová. Opoziční labouristé by podle ní přijali jakýkoli návrh Bruselu, ale půjdou proti jakékoli dohodě, se kterou se vrátí vláda, ať bude pro Británii sebelepší.

Mayová potřebuje v parlamentu podporu všech svých stranických kolegů, protože v poslanecké sněmovně nemá většinu a musí spoléhat i na severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP).

Britská premiérka se v projevu věnovala také řadě vnitropolitických otázek, jakými jsou úsporná opatření vlády nebo strategie boje proti rakovině. Uvedla, že politika konzervativců by měla stát na hodnotách svobody, bezpečnosti a příležitosti, nikoli na určité ideologii.

Národní tragédie

Kritizovala současnou politickou kulturu v zemi jako plnou nepřátelských konfrontací a osobních útoků. Dění kolem vedení opozičních labouristů označila za národní tragédii. „Kam jsme se to dostali, když židovské rodiny vážně probírají, kam by odešly, kdyby se Jeremy Corbyn stal premiérem?“ dodala v odkaze na problémy labouristů s antisemitskými výroky některých členů.

Konzervativci musejí ukázat, že jsou „stranou ne pro malou část populace, ani pro masy, ale pro každého, kdo je ochoten tvrdě pracovat a vydat ze sebe maximum,“ řekla Mayová. „Naše budoucnost je v našich rukách. Pojďme společně vybudovat lepší Británii,“ uzavřela projev premiérka.

Při nástupu na pódium si nechala zahrát píseň Dancing Queen kapely ABBA a předvedla svůj robotický tanec, který se stal hitem internetu během její návštěvy v Africe. Na twitteru to ocenil například švédský velvyslanec v Británii Torbjörn Sohlström.

Mayová sebeironicky také komentovala problémy při loňské stranické konferenci. „Budete mi muset odpustit, pokud budu během projevu kašlat,“ prohlásila po příchodu s odkazem na loňský záchvat kašle během projevu. Premiérka se ale žertem omluvila tím, že celou noc nespala, protože se snažila zajistit stabilitu kulis. Loni během jejího vystoupení totiž začala ze zdi za ní padat písmenka tvořící slogan konference.