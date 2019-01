ONLINE: Theresa Mayová představí britským poslancům ‚plán B‘ pro odchod z Evropské unie

Britská premiérka Theresa Mayová v pondělí předloží Dolní sněmovně svůj návrh na další postup v otázce plánovaného odchodu Velké Británie z Evropské unie. Ukládá jí to dodatek k zákonu o odchodu země z EU. Podle něj musí Mayová návrh představit nejpozději do tří zasedacích dnů po odmítnutí dohody a třetí den připadá právě na pondělí. V úterý 29. ledna budou poslanci o návrhu debatovat a hlasovat. Londýn 15:14 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiérka Theresa Mayová při odchodu z Downing Street | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Autorem dodatku, kvůli kterému musí Mayová návrh dalšího postupu předložit do tří dnů místo tří týdnů, je poslanec Konzervativní strany a oponent brexitu Dominic Grieve. Není jasné, co Mayová přednese, ale je pravděpodobné, že návrh bude směřovat k jemnějšímu brexitu, což by premiérce získalo podporu labouristických poslanců, píše deník Telegraf.

Britský parlament odmítl brexitovou dohodu s Evropskou unií 15. ledna. Pro dohodu hlasovalo 202 členů Dolní sněmovny, proti bylo 432. Podle serveru BBC jde o nejhorší vládní porážku od roku 1924.

