Británie a EU našly shodu v nejspornějších bodech brexitu. Rozhovory se můžou posunout do další fáze

Evropská komise oznámila, že podle jejího názoru nastal v rozhovorech o brexitu posun dostatečný k tomu, aby bylo možné jednat o budoucnosti vztahů po odchodu Británie z Evropské unie. Po ranním setkání s britskou premiérkou Theresou Mayovou to oznámil předseda komise Jean-Claude Juncker. Brusel 7:48 8. 12. 2017 (Aktualizováno: 8:39 8. 12. 2017)

Podle Jeana-Clauda Junckera se s Theresou Mayovou dohodli, že práva unijních občanů v Británii po jejím vystoupení z unie budou plně chráněna jako dosud a týkat se to bude i jejich dětí a rodinných příslušníků. To samé bude platit i pro Brity v unii. Do této ochrany bude zapojen i Evropský soudní dvůr, čemuž se Londýn dlouho bránil.

Británie se také zavázala zaplatit své finanční evropské závazky i po roce 2020, kdy už nebude v unii a dala dostatečné záruky, že mezi Británií a Irskem nevznikne tvrdá hranice, která by omezovala volný pohyb mezi Irskem a Severním Irskem.

Výsledná dohoda o obchodních vztazích mezi EU a Británií bude podle Mayové výhodná i pro Severní Irsko. „Pokud to tak nebude, budeme hledat specifická řešení pro jedinečnou situaci Severního Irska," podotkla.

Podle irského ministra zahraničí dohoda, kterou uzavřela Británie s EU, plně zaručuje, že mezi Irskem a Severním Irskem nebude po brexitu tvrdá hranice.

Dohody v těchto bodech byly od začátku podmínkou pro to, aby obě strany mohly začít jednat o nastavení budoucích vztahů a přechodném období po brexitu. Výsledek jednání první fáze brexitového rokování označil Juncker za kompromis.

Druhá fáze vyjednávání ale nezačne hned. O posunutí rozhovorů musí rozhodnout lídři 27 členských států příští pátek na summitu v Bruselu. Dá se očekávat, že po doporučení komise tak učiní. Samotné jednání pak nejspíš začne v lednu, nebo v únoru příštího roku.

Uznávání práva EU

Podle šéfa Evropská rady Donalda Tuska by členské země měly při jednání o přechodném období po brexitu trvat na tom, že Británie bude respektovat veškerá unijní pravidla, ovšem bez možnosti podílet se na rozhodování o nich.

Evropská rada už členským zemím rozeslala detailní plán dalšího postupu. Podle Tuska se Brusel s Londýnem musí ve druhé fázi rozhovorů hlavně dohodnout o budoucích obchodních vztazích.

Tusk dodal, že teprve pak začne být vyjednávání složité. Řekl to poté, co se ráno sešel s britskou premiérkou Theresou Mayovou.