Mazánek a Transcon čelí v Senegalu obvinění ze škody 2,5 miliard. Společnost žádá jeho propuštění

Senegalské úřady obvinily společnost Transcon Electronic Systems a jejího obchodního ředitele Ilju Mazánka z nezákonných finančních převodů v zahraničí a z nezákonného importu materiálu a zařízení. Výše způsobené škody podle nich činí 100 milionů eur (asi 2,5 miliardy korun), řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci v Praze generální ředitel firmy Transcon Vladimír Drábek.

Společnost podle něj vinu odmítá a požádala o Mazánkovo propuštění. Zároveň zastavila rekonstrukci dvou letišť v Senegalu, k čemuž získala zakázku v roce 2019. Mazánek byl v Senegalu zadržen koncem listopadu.

Mazánek je předsedou zahraniční sekce Hospodářské komory ČR. Podle Drábka mu hrozí trest odnětí svobody od jednoho do pěti let nepodmíněně a firmě Transcon penalizace ve výši stovek milionů eur. Mazánek je nyní v cele předběžného zadržení v Senegalu, uvedl Drábek.

„Ministerstvo zahraničních věcí případ od jeho počátku intenzivně řeší, a to přímo na místě prostřednictvím kolegů ze zastupitelského úřadu v Dakaru,“ uvedl ve čtvrtek úřad. Čeští diplomaté jsou podle něj s Mazánkem v pravidelném kontaktu a osobně ho navštěvují.

Hodnota zakázky senegalského ministerstva turistiky a letecké dopravy pro výrobce letištních řídicích a monitorovacích systémů Transcon na modernizaci pěti regionálních letišť činí podle dřívějších informací v přepočtu 3,8 miliardy korun.

V první fázi Transcon podle Drábka uzavřel smlouvu na rekonstrukci dvou letišť, jedno je aktuálně hotové z 95 procent, druhé ze 70 procent, přičemž dosud bylo investováno přibližně 1,7 miliardy korun. Drábek ve čtvrtek Mazánka označil za duchovního otce projektu.

„Nejsme si vědomi žádného pochybení. Po celou dobu trvání projektu důsledně dodržujeme veškeré oficiální kontrolní a schvalovací procesy senegalské strany. Neznáme jediný konkrétní důvod, který by mohl vést senegalské orgány k vznesení tak závažných obvinění,“ uvedl Drábek.

Senegalské úřady podle Drábka vycházejí z toho, že Transcon uzavřel smlouvu na pět letišť a že za všechny už získal peníze. Ty ale Transcon dostane až po ukončení prací a následných prověrkách. Případ je podle Drábka nedorozuměním, které mohlo vzniknout změnou vedení Senegalu.

„Není dost dobře možné ani technicky možné, abychom si nabrali peníze dopředu a nějakým způsobem je zpronevěřili,“ dodal Drábek. Projekt je podle něj financovaný Českou exportní bankou a Komerční bankou z ČR, pojištěný je u Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

Projekt je také osvobozený od všech „daní, cel a poplatků“, doplnil. „Je v zájmu českého státu, aby se situace vyřešila,“ řekl Drábek.

Viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský ve čtvrtek Mazánkovi vyjádřil podporu. „Já si osobně vůbec nedokážu představit, že by s jeho osobnostní charakteristikou by se měl dopustit něčeho, co je mu kladeno za vinu,“ uvedl.

Senegalský prezident Bassirou Diomaye Faye v září necelých šest měsíců po svém zvolení rozpustil parlament ovládaný opozicí a vyhlásil předčasné volby. Ty se uskutečnily v polovině listopadu, vyhrála je jeho politická strana PASTEF.