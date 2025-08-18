Medvěd v koutě zůstává medvědem. Při jednání s Putinem se musí síla ukazovat s rozumem, říká Bžoch
Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem nepřinesl žádné konkrétní závěry. „I přesto, že ta limuzína, červený koberec, i to Trumpovo vřelé přivítání Putina byly pro hodně lidí, kteří to sledovali, poněkud silnou kávou. Já si ale myslím, že jediný, kdo dokázal Putina ke stolu dostat, byl Donald Trump,“ říká v Interview Plus europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO).
Na Vladimira Putina vydal v souvislosti s únosy stovek ukrajinských dětí do Ruska zatykač Mezinárodní trestní soud. Spojené státy tribunál a jeho zatykač neuznávají. „Souhlasím s tím, Putin je válečný zločinec, útočí na Ukrajinu už dlouhé roky,“ připomíná stínový ministr zahraničí hnutí ANO.
Poslechněte si Interview Plus s Jaroslavem Bžochem, europoslancem a stínovým ministrem zahraničí z hnutí ANO
„Navíc ten jeho projev na tiskové konferenci, kdy mluvil o Ukrajincích jako bratrském národu, o hrozné tragédii – když je celou dobu bombarduje a bombarduje civilní cíle. To pro mě bylo neúnosné,“ pokračuje a dodává, že je ale potřeba diplomacie, aby se konflikty daly vyřešit.
Často zaznívá, že na Rusko platí pouze síla. „Ale já k tomu vždy dodávám, že medvěd zahnaný do kouta zůstává medvědem,“ upozorňuje Bžoch a naznačuje:
„Pokud se nebudeme snažit jednat a nebudeme chtít využít jakoukoliv příležitost – i když se může zdát, že to je marné – a budeme se snažit tlačit silou, tak se možná můžeme taky dočkat toho, že ten konflikt se rozšíří někam, kam určitě nechceme.“
Nejdůležitější otázkou v diplomatickém jednání je podle něj najít únosnou míru toho, co lze, nebo nelze dělat: „Pokud chceme s Vladimirem Putinem jednat, protože ta jednání jsou potřeba, tak se i ta síla musí ukazovat s rozumem.“
‚Příprava půdy k jednání‘
V noci na pondělí Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyloučil návrat Krymu Ukrajině nebo případný vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance, což jsou jedny ze zásadních požadavků ruské strany.
„Donald Trump to dělá často. Vypustí nějaký balónek a připravuje si tak půdu pro jednání. Svým způsobem dává těm, kteří na jednání přiletí, signál, o co se asi povede ten největší spor při jednání. Může to být něco, co bude nepřekročitelné,“ hodnotí Bžoch.
„Ale na druhou stranu víme, že Donald Trump dává velmi zásadní podmínky při svých jednáních, aby pak měl i nějaký ustupující prostor, kam může jít. Já vím, že toto jsou ruské podmínky. Ale tady nezáleží na Spojených státech ani na Evropě, ale záleží na Ukrajině, jaké podmínky pro ni budou přijatelné,“ zdůrazňuje.
Maďarsko v EU
Dlouhodobě kritické k protiruským sankcím je Maďarsko. Minulý týden se nepřipojilo k prohlášení lídrů zemí Evropské unie, kteří podpořili právo Ukrajiny rozhodovat o své budoucnosti.
Bžoch ale tento přístup nepovažuje za problém. „Státy Evropské unie v zahraniční politice, ale i v jiných oblastech se ne vždy shodnou,“ shrnuje.
Důležitější než třeba výzvy slovenského premiéra Roberta Fica, aby se normalizovaly vztahy s Ruskem, je podle stínového ministra zahraničí to, že jednotný postoj má takzvaná koalice ochotných, tedy země, které se zavávaly Ukrajinu podporovat.
Ani to, že se Budapešť nepřidala ke zmíněnému evropskému prohlášení, nepovažuje za zásadní. „Prohlášení takového rázu je vyloženě politický signál a tam si myslím, že to je závažné v tom, že ta sedmadvacítka nemá jednotný postoj,“ uznává.
„Na druhou stranu mnohem důležitější je, že na těch závažnějších věcech, na sankcích, na ostatním postupu vůči Rusku a vůči konfliktu na Ukrajině se i přes veškeré dohady a přes veškeré noční jednání vždy udrželo a podařilo se například schvalovat sankční balíky. To je důležité,“ uzavírá Bžoch.
Jaký je postoj Patriotů pro Evropu vůči ruské agresi na Ukrajině? Je česká pomoc napadené zemi dostatečná? Poslechněte si celý díl pořadu Interview Plus z audia v úvodu článku.