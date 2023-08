Šír: Medvěděv vyhrožuje anexí v gruzínských regionech? Je marginální a ‚putinštější‘ než Putin

Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv varoval, že by Rusko mohlo anektovat gruzínské regiony Jižní Osetii a Abcházii. V článku v listu Argumenty i fakty Medveděv napsal, že představa připojení k Rusku je v Abcházii a Jižní Osetii stále populárnější. „Nejsou o tom žádná sociologická data. Medveděv ale může své myšlenky pronášet za nějakým účelem,“ říká politolog Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 23:32 23. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv | Foto: Yekaterina Shtukina | Zdroj: Reuters

Nakolik je nutné brát výroky Dmitrije Medveděva vážně? Stojí Rusko opravdu o tyto regiony?

Určitě o tyto regiony stojí. Důkazem je to, že je roku 2008 oficiálně okupuje. Pokud jde o Medveděva, to je druhá a složitější otázka. Dmitrij Medveděv představuje v současném Rusku „marginála“, který se snaží být „putinštější“ než Putin. Zakládá si i na podobných skandálních vyjádření. Z řady neoficiálních zdrojů víme, že má velké problémy s alkoholem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Šír, politolog z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Už to, že o tom spolu diskutujeme, svědčí, že to může být součástí ruského plánu, kterak zaplňovat veřejný prostor a odvrátit pozornost od toho, co Rusko reálně dělá. K tomu se mi ale těžko vyjadřuje.

Když ale Medveděv, který poukázal na to, že představa připojení k Rusku v Abcházii a Jižní Osetii stále populárnější. Víme o tom, jaké jsou nálady v zemích vůči Rusům?

Tyto informace nemáme, protože oba okupační režimy jsou nedemokratické a nevím o tom, že by alespoň v Jižní Osetii fungoval jakýkoliv ústav, který by byl poskytl sociologická data. Na základě nepřímých informací máme indicie, že ta situace může být malinko odlišná.

Rusko by mohlo anektovat Jižní Osetii a Abcházii. Tato představa je tam stále populární, řekl Medveděv Číst článek

V Jižní Osetii, která prakticky jako samostatný útvar neexistuje, ale funguje ruská měna, Rusko vyplácí důchody, Rusko zajišťuje veškerý provoz státu. Jižní Osetové jsou zároveň do velké míry propojení se severními, kteří jsou součástí Ruské federace.

V Abcházii je stupeň národního uvědomění poněkud větší. Abcházové by samozřejmě mohli mít jiné představy o tom, nakolik s Ruskem svůj osud dále spojovat. Sociologická data nejsou, ale Medveděv může své myšlenky pronášet za nějakým účelem.

Co by pro Gruzii skutečná anexe znamenala? Změnilo by se něco, když už je Rusko na těchto územích přítomné?

Změnilo by se hodně, protože by Rusko mělo i nástroje domácího útlaku, kterak přetvářet poměry okupovaných území. Vidíme ale, jak Rusko nakládá s okupovanými územími, které anektovalo.

Je tam větší tlak, aby občané třetích zemí Rusko podporovali, Rusové vynucovali svoji legislativu a podobně. Už jen v okupovaných územích Gruzie, která formálně nejsou součástí ruského státu ani z pohledu Kremlu, se okupace schovává za třetí osoby.

V územním ohledu by se neměnilo nic, protože Rusko obě zmiňované gruzínské provincie od roku 2008 otevřeně okupuje.