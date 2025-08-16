Medvědy na Slovensku Evropská komise nezachrání. K řešení stížnosti o odstřelech nemá pravomoce
Poté, co loni rozvolnila slovenská vláda pravidla a povolila odstřel až stovky medvědů, poslala česká Zoo Tábor stížnost na Slovenskou národní radu k Evropské komisi. Odpověď, kterou po téměř roce čekání dostala, ale k ochraně v Evropě chráněného druhu nepřispěje. „Závěr je, že do toho nebudou sahat a ani nemůžou,“ říká pro iROZHLAS.cz ředitel zahrady Evžen Korec.
Česká Zoo Tábor poslala stížnost k Evropské komisi na začátku loňského září a žádala přezkoumání novely zákona, která ve zrychleném řízení dovolila vydávat povolení k odstřelu medvědů. Kroky slovenského ministerstva životního prostředí kritizovali ochranáři a upozorňovali na případy, kdy byli zabiti jiní medvědi než ti, kteří dělali problémy v okolí lidských obydlí nebo se dostali do střetu s člověkem.
Loni takových povolení vydaly slovenské úřady sto, letos mohou myslivci zastřelit až 350 jedinců. Vláda a úřady argumentovaly přemnožením zvířat a ohrožením lidských životů. K nim skutečně v posledních letech dochází častěji, ochranáři to ale místo přemnožení přičítají lákáním medvědů ke krmítkům a dostupností odpadků v přírodě, rozšiřováním lidských obydlí a právě odstřelem a obrannou reakcí medvědů.
Na rozhodnutí si Komise vzala dvanáct měsíců, výsledek má zoologická zahrada už nyní v rukou. „Napsali nám sáhodlouhý dopis, že to není v jejich kompetenci a že to rozhodnout nemůžou,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz ředitel zahrady Evžen Korec. „Byť zdůraznili, že to může být porušení, není až takové, aby Slovensku zarazili dotace,“ což je běžný způsob, jakým může Komise proti členských státům zasáhnout, vysvětluje Korec.
„Závěr je, že do toho nebudou sahat a ani nemůžou,“ líčí s tím, že pro táborskou zoo tím případ končí. „Máme dost svých starostí než řešit Slovensko.“
Slovenské žaloby
Na Evropskou komisi se obrátila i slovenská ochranářská organizace My sme les. Stížnost podala na ministerstvo životního prostředí, které podle ní vydává výjimky na odstřel medvědů v rozporu s právem Evropské unie. Komise stížnost stále vyhodnocuje.
O změnu se snaží i na místní úrovni. „V souvislosti s vydáváním povolení na odstřel medvědů podala iniciativa My sme les ve spolupráci s organizací Aevis a občanským sdružením Via Iuris na ministerstvo životního prostředí 29 soudních žalob,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz Marián Hletko z My sme les. Správní soud v Bratislavě, který se případem zabývá, zatím rozsudek nevydal.
Hletko doufám v úspěch, protože ministerstvo v rozhodnutí nedoložilo, že povolování odstřelu v pohraničních okresech nebude mít negativní vliv na ochranu medvěda v Polsku, odkud zvířata často přichází. „V rozporu s legislativou Evropské unie i se současnou judikaturou Nejvyššího soudu Slovenské republiky,“ jak doplňuje ochranář, je i to, že ministerstvo vydává povolení na odstřel jakýchkoliv medvědů, nejen těch problémových.
Erik Baláž ze slovenské ochranářské organizace Lesmír souhlasí s tím, že by žaloby u slovenských soudů mohly uspět. „Před pár lety byla podobná situace, kdy lesoochranářské uskupení Vlk dávalo desítky podnětů na soudy (kvůli odstřelu medvědů) a nakonec všechno vyhrálo,“ popisuje. „Jenže to vyhráli několik let poté, co byli medvědi zastřelení,“ doplňuje pro iROZHLAS.cz.
Domnívá se však, že tentokrát by mohly soudy postupovat rychleji, právě i díky tomuto precedentu z minulosti. „Mohlo by to některé medvědy ještě zachránit,“ doufá.