Měl jet do Washingtonu Nawrocki nebo Tusk? Polský premiér a prezident se kritizují za neúčast na jednání
Také Polsko bedlivě sledovalo pondělní jednání ve Washingtonu se zájmem, ale také s jistou pachutí. Jeho zástupci totiž chyběli u jednacího stolu v Bílém domě. Vládní koalice z toho viní prezidenta Karola Nawrockého, prezidentův tým zase premiéra Donalda Tuska. Všichni to ale hodnotí jako ztrátu polského postavení.
Není lehké určit, kdo z Polska měl jet na schůzku prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského a představitelů evropských zemí. Podle ústavy za zahraniční politiku odpovídá prezident, vláda i ministr zahraničí.
Tato nejasnost v rozdělení úloh vede ke stále se prohlubujícím konfliktům, například i k problému s obsazením některých ambasád. Polsko třeba kvůli tomuto sporu nemá velvyslance ve Spojených státech, což také mohlo uškodit v tomto případě.
Běžně celý spor o rozdělení rolí vede k tomu, že se chtějí angažovat v zahraničí všichni. Nyní to dopadlo přesně opačně, protože nedorazil ani prezident, ani premiér, ani ministr zahraničí, který kvůli posílení postavení nově zastává i post vicepremiéra.
Mluvilo se i o tom, že Ukrajina Polsko k jednání nepřizvala. Proti tomu se ohradil v pondělí ve vysílání Polsat News ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar, který tvrdí, že setkání bylo otevřené a kdo se ho chtěl zúčastnit, tak se mohl přihlásit a dorazit. Polsko to ale neudělalo.
Nawrocki nebo Tusk?
Polsko tak na schůzce zastupovali prezidenti a premiéři Velké Británie, Francie, Finska, Itálie nebo Německa. Zvláště přítomnost německého kancléře a nepřítomnost polského představitele je pro mnohé nepříjemné.
Podle premiéra Donalda Tuska vzhledem k tomu, že na místě u jednacího stolu byli nejvyšší představitelé, kteří zároveň zodpovídají za zahraniční politiku svých států, měl Polsko zastupovat prezident Karol Nawrocki.
To tvrdil třeba i ministr zahraničí Radosław Sikorski, který se účastnil online jednání koalice ochotných před washingtonskou schůzkou. Podle Sikorského na schůzku zval americký prezident Donald Trump, se kterým má Nawrocki velmi dobré vztahy díky propojení hnutí MAGA, takže naznačil, že Bílý dům nepozval právě Nawrockého.
Prezident Nawrocki prohlásil, že v poslední době se účastnil dvou jednání s americkým prezidentem Trumpem. Nawrocki se navíc osobně sejde s Trumpem v Oválné pracovně už 3. září, kam byl osobně pozvaný na pracovní schůzku.
Podle Nawrockého měl být na pondělním jednání přítomný premiér Tusk, který reprezentuje Polsko právě v koalici ochotných. Důvody, kdo měl jet a proč nejel, se tak trochu cyklí.
Například podle Marcina Przydacze z prezidentské kanceláře při telekonferenci koalice ochotných, která předcházela jednání ve Washingtonu, bylo možné nahlásit svou přítomnost, ale ani ministr zahraničí Sikorski, ani premiér Tusk to prý neudělali. Sikorski tuto informaci negoval.