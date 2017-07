Měla šest bodných ran v horní části těla, tvrdí bratr Češky zabité v Egyptě

Zranění Češky, na kterou 14. července zaútočil terorista v egyptském letovisku Hurghada, zpočátku nevypadala vážně - podle ministerstva zahraničí měla mít dvě zranění na noze a zádech. Její bratr ale tvrdí, že ji útočník zasáhl celkem šestkrát. Hurghada / Praha 10:12 27. 7. 2017 (Aktualizováno: 11:58 27. 7. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Egyptská sanitka u nemocnice El Salam, do které byly převezeny zraněné ženy z útoku v hotelu Zahabia. | Foto: Mohamed Aly | Zdroj: Reuters

Pro šestatřicetiletou Lenku to byla vysněná dovolená. Podle bratra Aleše byla naposledy u moře s rodiči jako malá. V den útoku ležela na pláži, když z moře vyplaval muž a přiběhl k ní. „V první chvíli si myslela, že je to masér nebo prodavač, který něco nabízí. Jenže on ji okamžitě bodl,“ popsal deníku bratr ženy.

Útočník ji měl zasáhnout do hrudi a krku. Když se otočila, aby se chránila, bodl ji do zad. Podle výpovědi bratra žena utrpěla šest bodných a řezných ran. Ministerstvo zahraničí dokonce v den útoku mluvilo o lehkém zranění na noze a na zádech. „Prvotní informace, které jsme obdrželi od egyptských úřadů, byla o zranění na noze, posléze jsme doplnili pro média, která nás v této souvislosti průběžně kontaktovala, že utrpěla bodná zranění i na zádech. Navíc s ohledem na přání rodiny jsme konkrétní informace k jejím úrazům dále nesdělovali," popsala pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.

Lenka původně komunikovala s příbuznými, kteří za ní do nemocnice přijeli. Její stav se ale rapidně zhoršil a od středy ji při životě udržovaly přístroje. Podle zpráv, které rodina dostala od lékařů, se v ženině těle rozšířila infekce, která způsobila selhání orgánů.

Lidé ani země za to nemůžou, prostě to byl jeden šílenec, říká rodina Češky napadené v Egyptě Číst článek

„Je nám nesmírně líto, ale pacientčin oběh udržují už jen přístroje, fakticky není z medicínského hlediska možné očekávat, že by byla naděje na zlepšení. Přes veškerou možnou léčbu její tělo nezvládlo boj se zraněními,“ popsal ve středu v prohlášení ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch.

V pondělí odletěl do Egypta tým českých lékařů. Podle bratra zraněné ženy se o ni v nemocnici starali čtyři špičkoví místní profesoři, píše MF Dnes. Ti podle českých lékařů péči nezanedbali.

Při útoku Egypťan v Hurghadě nožem ubodal k smrti dvě Němky a zranil čtyři další turistky. Na hotelovou pláž se podle všeho dostal tak, že si zakoupil vstupenku k jednodennímu využití.

Egypt, který bojuje o udržení turistů, dosud nepodal oficiální vysvětlení motivu útočníka ani detaily o něm. Místní úřady podle médií po útoku uváděly, že v úvahu připadá kriminalita, terorismus nebo zdravotní problémy.