‚Měli byste to otočit.‘ Izraelský ministr nařídil armádě blokovat příjezd aktivistů v čele s Thunbergovou

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac v neděli nařídil armádě, aby zabránila tomu, že humanitární loď Madleen s prominentními propalestinskými aktivisty včetně Grety Thunbergové na palubě přistane u břehů Pásma Gazy. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na prohlášení ministra. Aktivisté uvedli, že plánují dosáhnout teritoriálních vod Gazy již v neděli. Tel Aviv 16:49 8. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Humanitární loď Madleen s aktivisty včetně Grety Thunbergové na palubě | Foto: Salvatore Allegra | Zdroj: Reuters

Výpravu s humanitární pomocí, která míří do Pásma Gazy navzdory izraelské blokádě, organizuje mezinárodní nevládní hnutí Koalice flotily svobody (Freedom Flotilla Coalition, FFC).

Dvanáctičlennou posádku tvoří kromě Thunbergové i francouzská europoslankyně palestinského původu Rima Hasanová či brazilský aktivista Thiago Ávila.

Plachetnice vyplula v neděli z italské Katánie. Svou akcí chtějí aktivisté kromě dodání potravin Palestincům zejména upozornit na katastrofální situaci civilistů na válkou zmítaném území.

,Jsme připraveni jednat.‘ Aktivisté v čele s Gretou plují do Gazy, navzdory varování Izraele Číst článek

„Dal jsem pokyn armádě, aby konala tak, aby se Madleen nedostala do Gazy. Antisemitské Gretě a jejím přátelům jasně vzkazuji: Měli byste to otočit, protože do Gazy se nedostanete,“ uvedl Kac v prohlášení.

„Stát Izrael nedovolí nikomu narušovat námořní blokádu Gazy, jejímž hlavním účelem je zabránit dovozu zbraní pro Hamás, vražednou teroristickou organizaci, která zadržuje naše rukojmí a páchá válečné zločiny,“ dodal ministr.

Izrael vede proti Hamásu v Pásmu Gazy už 20 měsíců válku v odvetě za jeho teroristický útok na jihu Izraele ze 7. října 2023.

Po úplné blokádě humanitární pomoci, která trvala dva a půl měsíce a podle vlády Benjamina Netanjahua měla vyvinout tlak na Hamás, Izrael v druhé polovině května přísun humanitární pomoci částečně obnovil.

Podle humanitárních organizací to ale zdaleka nestačí a Pásmu Gazy hrozí hladomor, pokud válka a izraelská blokáda zcela neskončí.

FFC vypravila do Pásma Gazy loď s pomocí už před měsícem, během plavby ho ale ve vodách u Malty zasáhl dronový útok. Loď Conscience, která tehdy vyplula z Tuniska, poničil na přídi, a přestože na palubě vypukl požár, nikdo nezemřel ani nebyl vážně zraněn. FFC obvinila z akce izraelskou armádu. Ta se k tomu podle serveru The Times of Israel tehdy nevyjádřila.