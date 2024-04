Měli jsme se vás zastat, omluvili se slovenští umělci Čaputové. Ta si musela otřít slzy

Zuzana Čaputová si během předávání slovenských filmových cen musela utřít slzy. Zapříčinil je projev prezidentky Slovenské filmové a televizní akademie Kataríny Krnáčové, která se jí jménem umělců omluvila za to, čím si musela projít. „Mrzí mě, že jsme se vás dostatečně hlasitě nezastali, když jste byla na náměstích a u mikrofonů napadána mnohem hlasitěji,“ řekla směrem k Čaputové, která si po jejích slovech musela otřít slzy. Bratislava 20:25 27. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Při předávání slovenských filmových cen v Bratislavě promluvila i prezidentka Slovenské filmové a televizní akademie Katarína Krnáčová. Ve svém projevu se obrátila i na prezidentku Zuzanu Čaputovou, která byla v sále.

Na začátek se jí jménem kulturní obce omluvila. „Mrzí mě, že jsme se vás dostatečně hlasitě nezastali, když jste byla na náměstích a u mikrofonů napadána mnohem hlasitěji. Je mi líto, že jste musela zažít útoky na své blízké, na svou rodinu, a my jsme vás opět dostatečně nepodpořili,“ řekla Krnáčová.

‚Důležité, dokonce až hodnotové rozdíly.‘ Čaputová chápe, proč Fiala zrušil jednání se slovenskou vládou Číst článek

Čaputová už během projevu působila dojatě a otřela si slzy.

Dále poděkovala Krnáčová prezidentce za její přístup k politice, ve které byla tvrdá, ale slušná.

„Děkuji vám za to, že jste naší prezidentkou. Jsme a budeme hrdí na to, že vás máme a že jsme vás měli posledních pět let. Jste a zůstanete naší prezidentkou. Omlouváme se a děkujeme,“ uzavřela svůj projev Krnáčová.

Po něm následoval několik minut dlouhý potlesk ve stoje.

Zuzana Čaputová skončí jako slovenská prezidentka letos v červnu, mandát po ní převezme Peter Pellegrini. V čele slovenské republiky stála v období, které poznamenala pandemie covidu-19 i ruská invaze na Ukrajinu.

V posledních letech na ni útočilo mnoho veřejných osobností včetně politiků. Například poslanec Ľuboš Blaha na demonstraci burcoval dav, aby ji nazval „americkou k**vou.“ I kvůli útokům, jako byl tento, Čaputová oznámila, že se letos nebude ucházet o prezidentský mandát.