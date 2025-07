Meloniová chce pomocí reforem ukázat silnou ruku. K orbanizaci ale v Itálii nedochází, konstatuje politolog

Prodloužení některých trestů či 14 nových trestných činů. To zahrnuje rozsáhlý bezpečnostní dekret, který na začátku června schválila vláda italské premiérky Giorgii Meloniové. Kontroverzi však vyvolalo zejména to, že zpřísňuje postihy v souvislosti s protesty. „Účel není v samotné reformě. Účel je ukázat lidem, že chce Meloniová posílit bezpečnost,“ říká pro server iROZHLAS.cz Martin Mejstřík, politolog z Institutu mezinárodních studií UK. Rozhovor Řím 6:40 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průvod mířící z náměstí Piazza Sannazaro v italské metropoli Neapol ke generálnímu konzulátu USA | Foto: Salvatore Laporta | Zdroj: Sipa USA via Reuters Connect

Na začátku června proběhly celkem rozsáhlé změny v italské legislativě. Mohl byste je přiblížit?

Jde o dlouhodobý záměr vlády Giorgii Meloniové ukázat silnou ruku. Ona říká, že jde o zajištění bezpečnosti, spíše než aby lidé nemohli participovat na demonstracích. Itálie je – na rozdíl od nás, kde to tolik neznáme – zemí, kde během demonstrací dochází poměrně běžně k ničení majetku. Neříkám, že by se to přímo tolerovalo, ale nikdo s tím moc nedělá.

Giorgia Meloniová má ze strany těch, kdo ji podporují, tomuto zamezit. Pro ty, kteří ji kritizují, je to zase omezování demokracie, omezování svobody projevu. A u vězeňské reformy (spočívající ve zvýšení počtu vězeňského personálu a zjednodušení procesu předčasného propuštění, pozn. red.) je to politicky něco velmi podobného. Záleží, z jakého pohledu se na to koukáte.

BEZPEČNOSTNÍ DEKRET Zavádí přísnější postih za trestné činy souvisejícími s protesty, včetně poškozování majetku či okupace prostor

Zavádí nový trestný čin ublížení na zdraví policistovi při výkonu služby

Vyčleňuje až 10 tisíc eur (asi 246 tisíc korun) na pokrytí právních nákladů policistů vyšetřovaných kvůli jejich chován ve službě

Umožňuje zpravodajským agentům dopouštět se určitých trestných činů za účelem ochrany národní bezpečnosti

Prodlužuje tresty pro vězně, kteří se vzbouří nebo neuposlechnou rozkazy ve věznicích a detenčních zařízeních pro migranty

Zahrnuje nová pravidla namířená proti kapsářům ve veřejné dopravě, zejména proti ženám, které se vydávají za těhotné, aby se následně vyhnuly vězení

Jak jste řekl, Giorgia Meloniová odůvodňuje zpřísnění legislativy snahou o zlapšení veřejné bezpečnosti. Někteří odborníci říkají, že podobná opatření toho však nemohou dosáhnout. Jak na to nahlížíte?

Dokud pravidla nebudou v platnosti, tak můžeme těžko říct, jaká reálně budou. Itálie jde cestou větší restrikce než prevence a může se stát, že to akorát způsobí, že za to bude více lidí trestáno.

Vůbec to nemusí znamenat, že demonstrací ubude nebo že ubude ničení majetku, protože pokud chce člověk demonstrovat a být násilně aktivní, tak ho od tohoto kroku neodradí zpřísnění legislativy.

Když se bavíme na jedné straně o fotbalových chuligánech a na druhé straně třeba o extrémně levicových skupinách, které ničí majetky – ty demonstrace jsou často namířené proti nemovitému majetku –, tak si nemyslím, že zpřísněním trestů či pomocí zákazů docílíte toho, že si to ti lidé rozmyslí.

Splní to tedy podle vás svůj účel?

V tomhle ohledu to asi úplně účel nesplní, nicméně si myslím, že účel není v té reformě. Účel je ukázat lidem, že Meloniová chce posílit bezpečnost. Důležitý je ten efekt, který vyvolá pouze tím, že deklaruje, že se chce prát za ty takzvané obyčejné Italy.

Takže jde spíše o symboliku?

To asi uvidíme časem, ale určitě bych tu symboliku a snahu se ukázat jako drsná osoba nepodceňoval. Něco podobného můžeme vysledovat i u tématu migrace. Itálie se snaží zkomplikovat připlouvání lodí, které pomáhají migrantům v nesnázích ve Středozemním moři, což vzbuzuje velký mediální zájem a mediální efekt.

Velká část italské veřejnosti to kvituje, ale dopad na celková čísla (příchozích migrantů) je téměř nulový. Ale to neznamená, že to nechce dělat, protože ví, že jí to přinese politické body.

Přeplněné věznice

Je na zpřísňování legislativy připravený vězeňský systém v Itálii?

Pokud se u nás objevují názory, že je náš systém přetížený, tak oproti tomu italskému je to úplně někde jinde. Italské věznice jsou opravdu velmi přetížené a ti vězni jsou tam ve výrazně horších podmínkách než u nás.

Souvisí to s tím, že hodně velká část věznic je zaplněna lidmi odsouzenými za mafiánskou činnost, což je v Itálii speciální trestný čin. Do toho tam jsou samozřejmě běžní kriminálníci a spousta dalších lidí. Věznice tak mají samy o sobě problém s přeplněností, s nedostatkem financování a tak dále.

Jakékoliv další restrikce a zavírání nových lidí do vězení za prvé způsobí tlak a za druhé to jde proti současným trendům, kdy je v Evropě spíše cílem těm lidem dávat nějaké alternativní tresty, aby ten systém finančně i objemově nezatěžovali.

Je to velká otázka a velkou otázkou je také to, do jaké míry budou tato pravidla potom opravdu dodržována. Jestli to nebude přijato jen pro efekt, aby to nabralo nějaké politické body, a pak už to nebude dodržováno tak důsledně, což by v Itálii rozhodně nebylo poprvé.

Podpora Meloniové

Jakých reakcí se kroky italské vlády dočkaly?

Italská společnost je jako jakákoliv jiná velmi rozdělená. Italská vláda má poměrně velkou podporu od lidí, kteří se ztotožňují s konzervativní pravicí. Ti to samozřejmě kvitují, protože vyžadují silový přístup – chtějí, aby se vláda tvrdě postavila proti migrantům a proti lidem, kteří ničí majetky, a zbavila Italy těchto problémů.

Na druhou stranu byla v Itálii historicky vždy velmi silná levice včetně té radikální. Ta proti vládním krokům protestuje, protože je vnímá jako omezování lidských práv. Někteří dále poukazují na jejich nesmyslnost z hlediska kapacity (věznic) a podobně.

Řekl bych, že teď spíše zaznívají hlasy, které jsou hodně ovlivněné politickou pozicí – to znamená tím, kdo kde je, v jakém z těch táborů. Podle toho to buď podporuje, nebo velmi kritizuje.

Odrazilo se to zpřísnění na demonstracích?

Konkrétně jsem k tomu zatím nic nezaznamenal. Demonstrace v Itálii probíhají každý týden, a to hlavně kvůli zahraničně-politickým otázkám, takže k těm demonstracím tohle téma potom určitě spadne.

Po celé zemi probíhají demonstrace organizované hodně levicí, které kritizují zapojení Itálie do války na Ukrajině a podporu, kterou Ukrajina od Meloniové má.

Poslední dobou samozřejmě velmi rezonuje otázka Gazy a Palestiny, protože italská společnost je historicky velmi propalestinská, zatímco vláda Meloniové velmi silně podporuje Izrael.

V tomhle Meloniová určitě nemá podporu většiny společnosti a řekl bych, že to v Itálii paradoxně rezonuje teď nejvíce. Ostatní témata se k tomu tak nějak mohou připojovat.

Odpůrci Meloniové také upozorňují na podobnost s fašismem. Není to přehnané?

To se objevovalo už v době, kdy kandidovala. Já jsem opatrný s používáním takhle silných výrazů s historickým významem v dnešní době.

Ano, je političkou s velmi autoritativním stylem výkonu funkce ve vládě, je konzervativní, pravicová a vychází ze strany, která kdysi vycházela z neofašistických kořenů, ale její kroky by se zatím daly označit za standardní kroky pravicové, konzervativní političky.

A ani nemám pocit, že by mělo docházet k náznakům nějaké orbanizace nebo něčeho podobného. Myslím si, že k tomu je tam ještě dost daleko, a i z té podpory, kterou Meloniová má, je vidět, že to nemá zapotřebí. Drží si ji těmi svými dílčími kroky, o kterých jsme se tu bavili. Já bych se téhle nálepce určitě vyhnul.

Existuje důvod, proč ty legislativní změny nastaly zrovna teď?

Myslím si, že italská vláda pokračuje v reformách, kterých naplánovala celou řadu. Hodně jich nevyšlo, potřebuje ale vzbuzovat pocit, že něco dělají pro posílení bezpečnosti a bezpečí Italů. Teď to zrovna vyšlo.

Připravovali to a teď se jim to podařilo prosadit, na rozdíl od jiných věcí, které mezitím připravovali, a nevyšly jim. Italská vláda před sebou nemá žádné konkrétní volby či mezníky a deklarovali poměrně dlouhou dobu, že to chtějí udělat.