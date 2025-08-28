Meloniová vládne italské pravici a Salvini tápe. Chce se blýsknout ‚bájným‘ mostem v zóně zemětřesení
Sen o mostu přes Messinskou úžinu mezi Kalábrií a Sicílií je starý 2000 let. Současná vláda premiérky Giorgie Meloniové (Bratři Itálie) projekt nyní znovu oživila, obzvláště se pro něj nadchl ministr dopravy a infrastruktury Matteo Salvini (Liga), který hledá, jak se zviditelnit. Stamiliardovému projektu by mohlo pomoci i to, že si jej chce Itálie započítat do zvýšených armádních výdajů. Problémem ale je, že by stál v aktivní seizmické zóně.
Byť byla italská politika vždy pověstná divokým vývojem preferencí jednotlivých stran, během současné vlády, která je také na italské poměry mimořádně stabilní, k ničemu takovému nedochází.
Parlamentní volby jsou v plánu za rok, a pokud by se ale konaly nyní, pravicová koalice pohodlně obhájí většinu. Bratři Itálie premiérky Meloniové by dokonce o zhruba čtyři procentní body posílili na 30 procent, podpora menších stran Liga a Forza Italia zůstává zhruba osmiprocentní.
„Balanc mezi Meloniovou a Salvinim se nemění, premiérka drží otěže nejen populistické radikální pravice, ale celého italského středopravicového spektra. Salvini vsadil na transformaci Ligy na celonárodní stranu, ale nijak se mu nedaří zvýšit Lize preference,“ popisuje pro iROZHLAS.cz politolog Mattia Zulianello z Terstské univerzity.
Vztah Meloniová–Salvini
Salviniho Liga se do roku 2018 jmenovala Liga severu a jejím hlavním programovým bodem byla nezávislost bohatého italského severu na jihu, kde ani nekandidovala. Salvini ji ale proměnil v celoitalskou stranu prosazující italský nacionalismus, nikoliv jen severoitalský.
Ještě před šesti lety dosahovala v průzkumech na preference vysoko přes 30 procent. Od té doby se ale pozice Ligy a Bratrů Itálie úplně vyměnily. Meloniová po volbách na podzim 2022 stanula v čele pravicové koalice, její Bratři Itálie jsou hlavní vládní strana a Liga plní roli juniorního partnera.
Salvini měl ambici vrátit se do úřadu ministra vnitra, který zastával už v letech 2018–2019 a získal v něm popularitu tvrdým postupem proti migraci ze severu Afriky. Meloniová pro něj ale měla jen pozici ministra dopravy a infrastruktury.
„Lze si velmi složitě představit, že by Salvini současnou mocenskou dynamiku zvrátil a opět se postavil do čela italské pravice. Meloniová svou dominanci dál konsoliduje a Salviniho ústřední role pominula,“ popisuje Zulianello.
S rozšířením Ligy na celostátní stranu se váže i Salviniho fascinace mostem na Sicílii, který sám označil za „největší protimafiánskou operaci“, jelikož by dle něj jeho stavba vytvořila desítky tisíc nových pracovních míst a pomohla by ekonomicky rozvinout dlouhodobě zaostávající jih země a rychleji dopravně propojit pevninskou Itálii se Sicílií. A zároveň by se jeho realizací mohl blýsknout v jinak složitém resortu.
„Most na Sicílii je více než jen způsob, jak Salviniho zaměstnat. Umožňuje jemu i Meloniové ukázat kompetentnost a efektivitu ve vládních funkcích, což je klíčový cíl pro populistické radikálně pravicové strany, které často jejich kritici obviňují z neschopnosti vládnout,“ přibližuje Zulianello. „Most na Sicílii je velmi viditelná infrastruktura, jejíž výstavbu lze voličům snadno prodat,“ doplňuje symbolický význam mostu.
Bájný projekt
První myšlenky na přemostění 3,5kilometrové úžiny měli už antičtí Řekové a Římané, uvažoval o něm Karel Veliký a snil o něm i fašistický diktátor Benito Mussolini.
První architektonické soutěže ale proběhly až po druhé světové válce, variant bylo více, od podmořských tunelů k mostům s jedním či více pylony. Kvůli přírodním podmínkám a nesmírným finančním nákladům byl ale několikrát projekt zrušen a znovu oživen.
Vize přemostění Messinské úžiny se zalíbila i Silviu Berlusconimu, jehož pravicová vláda v roce 2005 protlačila parlamentem smlouvu na vybudování mostu se dvěma pilíři. Měl stát čtyři miliardy eur (100 miliard korun) a být postaven do roku 2012, jenže už v roce 2006 projekt zastavila středolevicová vláda Romana Prodiho.
Když se v roce 2008 vrátil Berlusconi k moci, znovu chtěl ve výstavbě pokračovat s posunutým datem zhotovení v roce 2016. Jenže v roce 2011 skončila čtvrtá Berlusconiho krize a nedostatek politické vůle spolu s finanční krizí projekt opět na více než dekádu uspal.
Obnovila jej až pravicová vláda Giorgie Meloniové, která se k moci dostala na podzim 2022. „Jedním z mých cílů je v příštích pěti letech zahájit práce na výstavbě mostu přes úžinu. O překonání Messinské úžiny mluvíme už desítky let a byly vynaloženy stovky milionů eur, aniž by se něčeho dosáhlo. Konečně hodláme přejít od slov k činům,“ řekl Salvini jen pár dní po svém jmenování ministrem.
Dočkal se o téměř tři roky později, až na začátku letošního srpna dala italská vláda mostu (nově za 13,5 miliardy eur, tedy 337 miliard korun) opět zelenou a umožnila přípravné práce s tím, že samotná výstavba by měla být zahájena příští rok a dokončena přibližně v roce 2032. Pokud by se jej povedlo postavit, byl by nejdelším visutým mostem na světě.
Výstavba mostu by mohla Itálii pomoci nedávný závazek v rámci NATO vydávat na obranu pět procent HDP. Kabinet chce projekt klasifikovat jako infrastrukturu související s obranou, jelikož jde o strategický koridor pro rychlé přesuny vojsk a vybavení na jižním křídle NATO.
Most má ale i své odpůrce – a hlasité. Před dvěma týdny v Messině protestovaly tisíce lidí pod heslem „No Ponte“ (Ne mostu).
Varují například před dopadem na přírodu, most by dle kritiků mohl narušit migrační trasy ptactva nebo narušit mořský ekosystém na dně úžiny. Hlavní kritika kromě ekonomických nákladů směřuje na to, že jde o jednu z nejvíce seizmicky aktivních částí Evropy.
Ve studii z roku 2021 vědci lokalizovali na mořském dně Messinské úžiny zlom, který v roce 1908 způsobil ničivé zemětřesení. Zahynulo při něm 120 tisíc lidí a bylo tak nejhorší seismickou katastrofou 20. století.
A v těchto místech chce italská vláda tento bájný most postavit.