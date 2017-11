Merkelová se postavila proti předčasným volbám v Německu. Označila je za nesmysl

Po selhání jednání o vytvoření koalice konzervativní unie CDU/CSU, svobodných demokratů (FDP) a Zelených se stále častěji hovoří o pokračování velké koalice CDU/CSU a sociální demokratů (SPD). Ve hře ale zůstává i menšinová vláda.

"Považuji za nesmysl, abychom žádali lidi, aby šli znovu k volbám, když si s výsledkem (prvního hlasování) nedokážeme poradit," řekla v sobotu Merkelová na zemském sjezdu své Křesťanskodemokratické unie (CDU) v Meklenbursku-Předním Pomořansku, která je její domovskou spolkovou zemí. Politici podle Merkelové dostali od voličů mandát sestavit kabinet a to by měli také učinit.

Jamajská koalice

Řádné parlamentní volby se v Německu konaly 24. září. Sociální demokracie, která dosud s CDU/CSU vládla, oznámila kvůli rekordně nízkému volebnímu zisku odchod do opozice. Merkelová následně začala jednat se svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými. Sondážní rozhovory o vzniku takzvané jamajské koalice ale v noci na pondělí ztroskotaly.

Prezident Frank-Walter Steinmeier, který podle ústavy může vyhlásit předčasné volby, zahájil tento týden jednání s představiteli parlamentních stran ve snaze novému hlasování zabránit. Předseda SPD Martin Schulz po schůzce se Steinmeierem - bývalým členem sociální demokracie - uvedl, že jeho strana je připravena o řešení vládní krize jednat. Podle německých médií tak už není pokračování velké koalice křesťanských a sociálních demokratů vyloučeno.

Rozhovory s otevřeným koncem

Podle místopředsedy SPD Ralfa Stegnera není ovšem ani nyní pokračování velké koalice samozřejmostí. "Potřebujeme čas na velmi těžké rozhovory s otevřeným koncem," řekl dnes. Sociální demokracie chce jednat se všemi stranami, nejen s CDU a CSU, zdůraznil Stegner. Zúžit možnosti řešení krize na velkou koalici nebo předčasné volby by podle něj bylo chybou. Na stole je stále i menšinová vláda, zdůraznil místopředseda SPD.

V Berlíně o situaci po krachu vyjednávání o jamajské koalici v sobotu na celostátním sjezdu diskutují také Zelení. Původně přitom měl sjezd rozhodovat, zda po sondážních rozhovorech zahájí ekologická strana s konzervativci a liberály řádná koaliční jednání.

Podle předsedy Zelených Cema Özdemira je strana nadále ochotna diskutovat o možnostech řešení krize. Vinu za krach jednání o koalici CDU/CSU, FDP a Zelených podle něj jednoznačně nesou svobodní demokraté. Jejich předsedovi Christianovi Lindnerovi chybí "potřebná pokora", uvedl.

Lindner v sobotu na zemském sjezdu své strany v Severním Porýní-Vestfálsku ale ukončení rozhovorů o vzniku vlády obhajoval. FDP byla připravena převzít vládní zodpovědnost, chyběla ale důvěra v to, že by taková vláda byla vnitřně stabilní, uvedl předseda FDP. "Čtyři roky by to nevydrželo," dodal.