ONLINE: Koronavirem se může nakazit až 70 procent Němců, berte ohledy na starší, řekla Merkelová

Novým typem koronaviru by se v Německu mohlo nakazit 60 až 70 procent obyvatel. S odvoláním na odborníky to uvedla kancléřka Angela Merkelová. Vyzvala Němce, aby se během nadcházející epidemie chovali solidárně.

Vyjádření Merkelové by podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) mohlo vyvolat paniku. Česko přijalo opatření, aby v zemi tak černý scénář nenastal, sdělil premiér.

Česko má 64 nakažených koronavirem, jen během úterka narostl počet infikovaných o 25 lidí.

Vláda přerušila kvůli šíření epidemie od středy výuku na všech školách, zrušila také akce s účastí více než 100 lidí.

Opatření by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) měla trvat minimálně do konce března.

Úřady v čínské provincii Chu-pej povolí části obyvatel návrat do práce. Jedná se o lidi, kteří jsou zaměstnaní například v hromadné dopravě, výrobě zdravotnických potřeb nebo v klíčových sektorech průmyslu.

Novým typem koronaviru by se v Německu mohlo nakazit 60 až 70 procent obyvatel. Na tiskové konferenci to s odvoláním na odborníky uvedla kancléřka Angela Merkelová. V prvním veřejném vyjádření k situaci kolem koronaviru vyzvala Němce, aby se během nadcházející epidemie chovali solidárně s ohroženými skupinami obyvatel.

Více než osmdesátimilionové Německo má podle posledních údajů přes 1200 nakažených. Ve středu potvrdilo třetí oběť nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje.

„Naše solidarita, náš rozum, city jednoho k druhému jsou podrobeny zkoušce a já si přeju, abychom v této zkoušce obstáli,“ uvedla kancléřka. Obyvatele vyzvala, aby brali ohledy na starší a nemocné, u kterých je vyšší riziko těžkého průběhu nemoci COVID-19.

„Virus dorazil do Evropy, je tu, to musíme všichni pochopit,“ zdůraznila předsedkyně německé vlády. Nyní je podle ní hlavním úkolem šíření viru bránit, zpomalit ho, a zajistit tak, „abychom nepřetížili zdravotnický systém“. „Není to tak, že by bylo jedno, co děláme, není to všechno marné... jde o to, abychom získali čas,“ zdůraznila Merkelová.

Žádná drastická opatření proti šíření koronaviru, jaká přijala například Itálie, kancléřka na tiskové konferenci ale neoznámila.

‚Přijali jsme razantní opatření‘

Její vyjádření by mohlo podle Babiše vyvolat paniku. „Nechci komentovat situaci v Německu, i když si myslím, že taková prohlášení vyvolávají spíš paniku. My jsme každopádně přijali razantní opatření, aby o tak černých scénářích nemohla být ani řeč,“ reagoval Babiš na vyjádření Merkelové.

„Česká republika opatření přijala dříve než všechny státy v Evropě včetně Německa právě proto, abychom zabránili masivnímu rozšíření epidemie. Jako první jsme zakázali přímé lety z Itálie, pro české občany, kteří se odsud vraceli, jsme zavedli povinnou karanténu, lidi s podezřením na nákazu testujeme doma, děláme kontroly na hranicích, operativně jsme rozhodli o zrušení společenských akci s účasti nad 100 lidi a uzavřeli jsme školy. Bohužel některé evropské země tak rychle a radikálně nereagovaly. My jsme tedy v jiné výchozí situaci a uděláme maximum pro ochranu našich občanů a jsem přesvědčen, že situaci zvládneme. Musíme být všichni jednotní a táhnout za jeden provaz a virus porazíme,“ uvedl Babiš.

Hamáček uvedl, že neví, o jaká data kancléřka své vyjádření o možném rozšíření nákazy v Německu opírá. „Vláda se při svém rozhodování řídí snahou o maximální ochranu obyvatel České republiky a přijímá taková opatření, která v co nejvyšší míře zmírní dopad koronaviru na kapacity českého zdravotnictví,“ uvedl vicepremiér.

„Myslím, že pokud se současná opatření neosvědčí, pak takový průběh může nastat. Pokud se udělá maximum, tak věřím, že takový průběh nenastane,“ reagoval na vyjádření Merkelové Jurečka.

Kompenzace a daňové úlevy

Česko má 64 nakažených koronavirem, jen během úterka narostl počet infikovaných o 25 lidí. Vláda přerušila kvůli šíření epidemie od středy výuku na všech školách, zrušila také akce s účastí více než 100 lidí. Opatření by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) měla trvat minimálně do konce března.

Kvůli uzavření škol zůstane v Česku doma asi 1,7 milionu dětí a mladých lidí. Firmy se proto snaží lidem umožnit práci z domova.

Sněmovní opozice navrhuje pro ty, kterých se opatření dotknou, kompenzace či daňové úlevy. Opatření platí do odvolání, Bezpečnostní rada státu je přijala s ohledem na šíření nemoci.

Úřady v čínské provincii Chu-pej povolí části obyvatel návrat do práce. Jedná se o lidi, kteří jsou zaměstnáni například v hromadné dopravě, výrobě zdravotnických potřeb nebo v klíčových sektorech průmyslu.