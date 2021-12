Merkelová po 16 letech předala kancléřství svému nástupci Scholzovi. ‚Byla to skvělá doba,‘ zhodnotila

„Přeji vám šťastnou ruku pro tuto zemi,“ řekla Merkelová v krátkém projevu, kterým mu formálně předala svůj úřad. „Byla to skvělá doba,“ dodala. Scholz následně Merkelové poděkoval za její šestnáctiletou službu Německu, za což ji ocenil kyticí.

Pro Scholze tímto aktem skončila série formálních kroků, kterou ve středu Spolkový sněm zahájil jeho zvolením do funkce kancléře. Nyní úřady přebírají noví ministři od svých předchůdců. Na večer je pak plánováno ustavující zasedání nového kabinetu.

Jedním z kroků, během kterých nastupující vláda sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) přebírala moc, bylo také převedení twitterového účtu. Mluvčí nového německého sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze Steffen Hebestreit převzal správu nad twitterovým účtem, který pro spojení s médii a veřejností používal mluvčí nyní již bývalé konzervativní kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert.

Seibertovy tweety jsou nyní archivovány pod účtem @RegSprecherStS, který sleduje jeden milion lidí. Původní účet @RegSprecher, který od středy spravuje Hebestreit, měl okolo 15.00 SEČ zhruba 20 000 sledujících. Předání sledujících sociální síť neumožňuje, účet tak začal od nuly.

V prvním tweetu se Hebestreit představil a uvedl, že je designovaným mluvčím vlády. Do funkce bude oficiálně uveden ve čtvrtek.

Seibert i jeho nástupce Hebestreit vstoupili do vládních služeb z médií. Seibert pracoval pro veřejnoprávní televizi ZDF, Hebestreit má za sebou zkušenosti mimo jiné z deníků Frankfurter Rundschau a Berliner Zeitung. Pro Scholze Hebestreit pracuje jako mluvčí od roku 2018, kdy současný kancléř ve vládě Merkelové zastával post vicekancléře a ministra financí.

Nejistá očekávání

Dvě třetiny Němců ale nevěří, že Scholz bude vládnout déle než čtyři roky. Vyplývá to z průzkumu institutu YouGov, který si objednala agentura DPA. Nový kancléř přitom již naznačil, že by rád vládl i po dalších parlamentních volbách, které jsou plánovány na rok 2025.

„Sociální demokraté, Zelení a FDP vstupují do koalice, aby přátelsky spolupracovali a aby byli znovuzvoleni,“ řekl Scholz minulý týden v sobotu na sjezdu SPD, který schválil koaliční smlouvu se Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP).

V průzkumu YouGov počítá 20 procent respondentů s tím, že koalice se rozpadne ještě před volbami. Dalších 44 procent dotazovaných uvedlo, že Scholz zůstane u moci do voleb, po kterých ale nebude znovuzvolen kancléřem. Scholzovo druhé funkční období předpokládá 16 procent účastníků ankety.

Merkelová, která ve volbách již nekandidovala, protože odchází z politiky, vládla Německu po čtyři funkční období 16 let. Po kancléři sjednotiteli Helmutu Kohlovi byla druhým nejdéle vládnoucím šéfem německé vlády v dějinách spolkové republiky. Pokud by v kancléřství zůstala ještě 11 dní do 19. prosince, překonala by Kohlovo prvenství.

V to, že by Scholz mohl vládnout čtyři období jako Merkelová, v průzkumu YouGov věřilo jen 1,3 procenta respondentů.

Merkelová, jejíž éra ve středu po 16 letech skončila, se nadále těší vysoké popularitě. S její prací je podle průzkumu spokojeno 55 procent obyvatel. Opačný názor má 38 procent Němců a zbývajících sedm procent nemá na toto téma žádný názor.