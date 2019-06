Merkelovou během návštěvy ukrajinského prezidenta postihl silný třes těla, vysvětlila to dehydratací

Merkelovou nevolnost postihla v době, kdy před budovou kancléřství Zelenského vítala. Když vojenská kapela začala hrát německou hymnu, kancléřka se začala silně chvět. Třes postihl celé tělo.

Zelenskyj, který stál po boku Merkelové, si podle zveřejněného záznamu zřejmě ničeho nevšiml, kancléřčin stav ale podle všeho vyvolal pozornost lidí, kteří stáli v pozadí. Ze záběrů také média usuzují, že patrný stisk rtů svědčí o tom, že se Merkelová snažila svou malátnost zvládnout.

VIDEO: German Chancellor Angela Merkel shook uncontrollably during a visit by Ukraine's new president on a hot day in Berlin. Merkel later told reporters she was fine and clearly hadn't drunk enough water. Read the full story here: https://t.co/ELI0r9FdtN pic.twitter.com/aKWzWtilLE