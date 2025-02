Merz bude silně angažovaný v evropské politice. Nebude se nám to ale nutně vždy líbit, míní odborník

Příštím německým kancléřem se pravděpodobně stane Friedrich Merz z CDU/CSU. Jeho strana podle předběžných odhadů dosáhla výsledku okolo 29 procent hlasů. „Myslím si, že budou spokojeni ve chvíli, kdy by jim to numericky vyšlo na koalici jenom s jedním partnerem, a to SPD,“ říká v rozhovoru ve speciálním vysílání Radiožurnálu Jakub Eberle z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Berlín 20:42 23. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Friedrich Merz by byl v Česku pravděpodobně politik ODS, Angela Merkelová určitě ne, říká Eberle | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Jaká je vaše první reakce na předběžné výsledky německých voleb?

Není tam žádné velké překvapení. Průzkumy to odhadly poměrně přesně, s nějakými drobnostmi.

Co si myslím, že překvapilo všechny, je to opravdu vysoká volební účast. V tuto chvíli to vypadá na zhruba 83 procent, což je o skoro osm procent víc než minule. A to i minule byla účast vysoká, a to si myslím, že ukazuje, jak je německá společnost politizovaná a mobilizovaná, že ji volby opravdu zajímají.

Velkou silou přispěli prvovoliči. Bude zajímavé sledovat, ke komu se jejich hlasy nakonec dostaly, ale to je opravdu v tuto chvíli předčasné. Jaký bude pravděpodobný první krok, až bude potvrzený ve funkci, Friedricha Merze jako nového německého kancléře? Bude to spíš směrem k ekonomice nebo směrem k tématu, které nakonec převážilo, a tím byla migrace?

Já si myslím, že až se Friedrich Merz do kancléřského úřadu dostane – což je otázka, kdy to bude, protože, protože pokud se dostanou některé z těch dvou stran, které balancují nad pětiprocentní hranicí, do parlamentu, tak nás čeká velmi dlouhé skládání vlády – a to by byl opravdu nejhorší scénář, kdyby se vláda skládala třeba i několik měsíců.

Já si myslím, že Merz bude naprosto tlačen okolnostmi, že jeho první kroky budou řešit – Donald Trump, obrana a další věci.

Otázka je, jakým způsobem, do jaké míry, jak rychle se vláda dostane k reformám. Protože bude, podle mého názoru, tak vlečena těmito velkými globálními událostmi – mír na Ukrajině a další věci – bude mít velmi složité se na to koncentrovat.

Evropská politika

Může být tedy konzervativní koalice CDU/CSU zatím spokojena s tím, jak se rýsuje povolební pole?

Teď mě překvapilo, jak moc spokojení byli, protože pořád je Merzův výsledek druhý nejhorší v historii a je pod 30 procent.

Myslím si, že budou spokojeni ve chvíli, kdy by jim to numericky vyšlo na koalici jenom s jedním partnerem, a to SPD, protože to si myslím, že by se ta vláda složila rychle a že by v ní měli silnou pozici.

Pokud to tak nebude, tak je to pro ně velmi složitý výsledek a myslím, že sami spokojeni nejsou, protože když se rozpadla předchozí vláda, tak měli 33 nebo 34 procent v průzkumech, takže za ty tři měsíce poztráceli pět procent.

Vy už jste mluvil o vnějších okolnostech a o tom, že ne všechno má pravděpodobný příští německý kancléř v rukách, že nevyzpytatelná je situace v postojích Spojených států amerických, válka na Ukrajině, další témata. Bude mít skládání vlády možný vliv na Friedricha Merze i v tom, že ho oslabí, takže už se nestane tím, čím chce být, a to příštím evropským lídrem?

Já si myslím, že Merz zrovna v té evropské politice angažovaný bude velmi silně, protože to dlouhodobě zdůrazňuje a zaznělo i z jeho medailonku, že on osobně o Evropu zájem má. Takže já si myslím, že politiku bude chtít dělat od počátku na evropské úrovni.

Ostatně už před volbami se třeba úzce koordinoval v rámci Evropské strany lidové s pravicovými lídry jiných zemí, to tam určitě bude. Myslím si, že se nám to nutně nebude vždycky líbit, protože vidíme, že tady je nějaká taková ambice, to je mimochodem posun celé německé politiky mimochodem, prosazovat svoji pozici poměrně asertivně.

Ale myslím, že Merz to bude dělat na evropské úrovni, protože ví, že samotné Německo dostatečnou váhu jako globální hráč nemá, zatímco Evropa ji má úplně jinou, minimálně v ekonomických záležitostech.

A ještě dovětek: hodně důležitý bude jeho vztah s Ursulou von der Leyen, což je jeho stranická kolegyně. Takže tady se spekuluje o tom, že pokud oni dokážou dobře fungovat, což zatím vypadá, že by šlo, přestože byli dřív rivalové, mohlo by to vytvořit velmi silný tandem. A opět, nemuselo by se všem líbit, že Evropu vedou Němci.

‚Zaparkovaná AfD‘

Je možné, že by tito dva němečtí politici, jedna v evropské exekutivní funkci a jeden v německé exekutivní funkci, kladli na stůl témata, která by směřovala i vzhledem k těm vnějším okolnostem k silnější federalizaci Evropy?

Myslím si, že ne. Myslím si, že federalismus je, jak vidí politiku von der Leyen, ale Friedrich Merz příliš velký federalista není. Ostatně já si myslím, že skutečných federalistů v Evropě v tuto chvíli moc nezbylo.

Spíš vidím úplně opačně jinou strategii. A to už jsme viděli různé formáty, které teď vyjednávali v pěti velkých státech nebo i dalších, že spíš uvidíme nějaké direktorium, že Merz bude chtít domlouvat věci s ostatními velkými státy, to znamená primárně Francií, Polskem, Itálií, Španělskem a že se nám to opět možná jako menšímu státu nebude vždycky nutně líbit.

Jak předpokládáte, že s volebním výsledkem naloží Alternativa pro Německo?

Alternativa pro Německo na jednu stranu může být spokojená, i když teď zrovna jsem viděl, že poslední čísla jí dávala pod dvacet procent, což je rekordní výsledek, ale také si určitě přáli víc a spousta lidí se bálo, jestli si nesáhnout třeba na čtvrtinu hlasů.

Ale jinak je Alternativa pro Německo zaparkovaná, zablokovaná. Alternativa má plán využít toto volební období k tomu, aby posílila svou pozici a příští volby vyhrála a bude se snažit tlačit právě na CDU.

Myslím si, že riziko velké německé politiky je, že pokud bude CDU vládnout nějaké složité nestabilní trojkoalici, tak bude logicky alternativa sílit a je otázka, jestli se třeba nestanou časem jako běžné společné schvalování nějaká ad hoc spolupráce mezi CDU a AfD a nebude to už dále oslabovat takzvaná protipožární zeď.

Jaké je, když to řeknu vznosně, hodnotové zakotvení Friedricha Merze? Jinými slovy, bude předseda CDU vracet stranu někam zpátky před působení Angely Merkelové?

Ano, on už to udělal. Friedrich Merz je klasický konzervativec a ekonomický liberál. Angela Merkel byla politička středu, která v něčem byla trochu konzervativnější, v něčem liberálnější, v něčem dokonce v podstatě sociálně-demokratická.

Ale Merz je klasický demokratický pravičák, to znamená sociálně konzervativní… – konzervativní hodnoty, rodina, větší skepse, co se týče třeba klimatu – trošku větší než u jiných politiků. A ekonomicky je velmi napravo, on je klasický liberál.

Friedrich Merz by v Česku pravděpodobně byl politik ODS, což by Angela Merkelová určitě nebyla.