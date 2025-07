Merz pochybuje, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034. Rekonstrukce prý zabere roky

Německý kancléř Friedrich Merz pochybuje, že by se Ukrajině podařilo vstoupit do Evropské unie před rokem 2034. V pátek to prohlásil v Berlíně během tiskové konference s novým rumunským prezidentem Nicušorem Danem. Ukrajina, která se od února 2022 brání ruské invazi, pokládá vstup do EU a Severoatlantické aliance za své cíle. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v únoru řekla, že by se Ukrajina do EU mohla začlenit ještě před rokem 2030.

Berlín 22:07 18. července 2025