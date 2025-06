Merz: Trump se jasně přihlásil ke společné obraně při napadení. Na útok na NATO ale Rusko není dost silné

Spojenci z NATO se ve středu na summitu v Haagu zavázali vydávat do roku 2035 pět procent HDP na obranné výdaje a výdaje s obranou související. Přezkoumání obranných výdajů se uskuteční v roce 2029. Na summitu byla podle prezidenta Petra Pavla shoda na mnohem užší spolupráci obranného průmyslu v Evropě, ale také mezi Evropou a Severní Amerikou. Americký prezident Donald Trump se také jasně přihlásil k závazku společné obrany v případě napadení. Haag 17:38 25. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý kancléř Friedrich Merz hovoří během tiskové konference na summitu NATO v nizozemském Haagu 25. června 2025 | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

„Trump na tomto summitu velmi jasně vyjádřil svůj závazek k článku pět NATO,“ řekl německý kancléř Friedrich Merz. Zmíněný článek považuje útok na některého člena aliance za útok proti všem a zavazuje tak ke kolektivní obraně. Tento článek je proto považován za pilíř obranné aliance.

„Rozhodnutí zvýšit obranné výdaje NATO na pět procent je znamením jednoty Aliance,“ uvedl také Merz. Poznamenal, že tyto obří investice nikoho nepotěší, ale země NATO je činí ve vlastním zájmu.

O agresivních postojích Ruska kancléř prohlásil, že Moskva není dostatečně silná, aby napadla NATO, může se ale pokusit prověřit Alianci a její ochotu bránit ostatní členy.

Dohoda na navýšení výdajů na obranu správnou cestou k zajištění bezpečné budoucnosti Česka, myslí si premiér Petra Fialy (ODS). Na síti X uvedl, že události posledních let nejen na Blízkém východě jasně ukázaly, že pokud není diplomacie podpořena reálnou ekonomickou a vojenskou silou, není účinná.

Události posledních let nejen na Blízkém východě nám jasně ukázaly, že pokud není diplomacie podpořena reálnou ekonomickou a vojenskou silou, není účinná. Jen dostatek síly a odhodlání ochrání naši svobodu a prosperitu.



Shoda spojenců podle Pavla znamená návrat k tomu, kvůli čemu aliance vznikla, tedy k principům kolektivní obrany, ale i k odpovědnosti jednotlivých zemí za svoji připravenost. „Se samotnou tabulkou, že jsme dosáhli pěti procent, se žádný konflikt vyhrát nedá. Ale s reálnými schopnostmi, které jsou dostupné v čase, kdy je potřebuji, ano,“ upozornil Pavel.

Trump podle Pavla také řekl, že členové NATO nenajdou lepšího a odpovědnějšího spojence, než jsou Spojené státy. Zdůraznil i závazek kolektivní obrany, vytyčil Pavel. Americký tlak na zvyšování obranných výdajů v Evropě podle českého prezidenta není ničím novým, Trump k němu ale přistoupil jinak než jeho předchůdci.

‚Pocit USA je oprávněný‘

Pavel rovněž míní, že pocit nespravedlnosti v USA kvůli nerovnováze v zajišťování chodu aliance je oprávněný. Evropa a Kanada podle něj využívaly období klidu a prostředky, které by za normálních okolností vydávaly na bezpečnost, věnovaly jiným prioritám. Výše plánovaných výdajů podle Pavla odpovídá tomu, co je nutné doplnit, aby spojenci byli věrohodní při zajišťování obrany, a souvisí i s odstrašením kohokoli, kdo by chtěl začít jakoukoli agresivní akci.

Podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.) působil Trump na nynějším summitu Severoatlantické aliance spokojeně, když se mu podařilo dosáhnout navýšení obranných výdajů na pět procent HDP. Jednání označil Lipavský za velmi úspěšné.

Summit byl přelomový i z hlediska armády a obrany jednotlivých členských zemí, řekla v Haagu ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Na schůzce se rovněž schvalovaly nové alianční závazky, kterými mají spojenci přispět k obraně aliance.

„Myslím, že se podařilo přesvědčit Donalda Trumpa. A tím, kdo ho také přesvědčoval celý večer, včera asi dvě hodiny při večeři, byl prezident Pavel. Seděli ob belgického krále vedle sebe,“ uvedl Lipavský s odkazem na úterní slavnostní večeři, kterou pořádal nizozemský královský pár.

Až dosud vytyčený cíl, kterým byly dvě procenta HDP, Česko splnilo loni a nyní vydává na obranu 2,1 procenta HDP. Vláda Petra Fialy se zavázala výdaje zvýšit na tři procenta HDP do roku 2030. Největší výdaje má nyní podle aliančních statistik Polsko (4,12 procenta HDP), ani Spojené státy zatím pěti procent nedosahují, na obranu vydávají 3,38 procenta HDP.