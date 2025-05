Merze k nezaslání Taurusů tlačí politická situace i nízké zásoby, říká expert Bříza

Jen asi 150 funkčních raket Taurus má Německo pro případ potřeby k dispozici. Jejich výroba je navíc drahá a náročná. Společně s tlakem ze strany koaličního partnera to Vlastislav Bříza považuje za důvod, proč Berlín ze svého slibu couvá. „Vzpomeňte hned na první den, kdy Merz bezprecedentně nebyl zvolen v první volbě kancléřem. Bylo to pro něj memento, nevládne sám, ale v koalici s SPD,“ popisuje expert na mezinárodní vztahy. co se děje se světem Kyjev/Berlín 17:21 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj na státní návštěvě v Německu s kancléřem Friedrichem Merzem | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil Německo, kancléř Friedrich Merz dál nevylučuje, že by Německo mohlo Ukrajině dodat střely s plochou dráhou letu Taurus. Kdyby je dodali, jaké jsou jejich přednosti?

To je pravda. Ale byl bych opatrný, sledujme posloupnost vývoje. Friedrich Merz před volbami, protože nebyl ničím vázán, žádnou koaliční smlouvou, tak deklaroval, že by tyto zbraňové systémy Ukrajině dodal, následně ale změnil své závěry.

Ono to má logiku. Důvody jsou nasnadě – vzpomeňte hned na první den, kdy bezprecedentně nebyl zvolen v první volbě kancléřem. Stalo se to až v druhé volbě, což bylo pro něj memento. Nevládne sám, vládne v koalici s SPD (Sociální demokracie), která dlouhodobě odmítá dodat střely Taurus na Ukrajinu. To je hlavní politický motiv, proč začal pomalu, ale jistě ze závazku couvat.

Připomeňme, že Ukrajina chce Taurusy už od roku 2023.

Je to tak, jsou to již dva roky. Druhým Merzovým důvodem je jejich počet. Německo nemá bezedné stavy zásob, funkčních má kolem 150 raket, to není velké číslo. Dovyrobit a naskladnit je není tak jednoduché. To jsou dva hlavní motivy.

Ptáte se na parametry, proč Ukrajina po nich touží? Mají delší dostřel než střely s plochou dráhou letu, které dodala Británie a Francie. Taurusy mají dostřel kolem 500 kilometrů a mají i o něco větší nosnost.

Jsou zatraceně přesné.

Je to tak, takže to jsou opravdu špičkové zbraňové mechanismy. Ale pozor, Storm Shadow a Scalp jsou také přesné, jde opravdu o dolet. Za určitých okolností by Ukrajina s nimi mohla významně poškodit, ne-li vyřadit z činnosti, například Kerčský most, což by se střelami Storm Shadow nebo Scalp nepovedlo, protože jejich dolet není takový.

Dokázalo by se těmto střelám Rusko efektivně bránit?

Rusko má vyspělou protivzdušnou obranu. Na začátku války to tak nevypadalo, ale postupem se zlepšovali a zlepšují. Mají kompletní třívrstvou protivzdušnou obranu, to znamená od terminální – konečné – fáze, až přes střední i tu nejvyšší. Mají ekvivalenty Patriotů i všech protivzdušných systémů západní výroby, které vidíme na Ukrajině.

Určitě takové možnosti jsou, nicméně je otázka, zdali by dokázaly zneškodnit všechny střely, tam je pravděpodobnost malá. Určitě by nějaká střela tohoto charakteru dokázala projít protivzdušnou obranou Ruska.

Raketové dilema

Zpátky k návštěvě prezidenta Zelenského v Německu. Když Friedrich Merz říká, že nevylučuje, že by takové střely Ukrajině Němci mohli dodat, tak to není ani podmiňovací způsob, to je takové možná.

Je to tak, ale ještě jsem nedokončil třetí důvod, a tím je historicky vžitá obava německého národa po druhé světové válce, že by německé střely dopadaly na velká ruská sídla, energetické závody nebo vojenské továrny. Pro Německo to je velice citlivé téma.

Proto toto šalamounské řešení, které je na obě strany dobře, tedy že Německo navrhlo výrobu taktických střel ve společném podniku s Ukrajinou. Část by byla na Ukrajině, část v Německu, záleží na dohodě.

Detaily zmíněny nebyly, nicméně bych rád přibrzdil optimismus v tom smyslu, že bychom se měli dočkat plodů této spolupráce v řádu týdnů nebo měsíců, to ne. Vývoj takovýchto zbraňových systémů trvá déle. Ostatně i Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek mezi řádky sdělil, že první přínosy by očekával zhruba v červnu příštího roku. Tak to vidím realisticky.

Sahá německo-ukrajinská zbrojní spolupráce hlouběji do minulosti?

Německo, ač to tak nevypadá, nemá jenom tento jeden společný podnik. Málo posluchačů možná ví, že přímo na Ukrajině již například jeden závod obrovského německého zbrojaře, jedné z největších evropských firem Rheinmetall.

Je to opravárenský závod, který se stará o opravu techniky poškozené během války na Ukrajině a velice efektivně funguje i ve válečných podmínkách. Není na frontě, ale v týlu, v západní části Ukrajiny.

Během letošního roku plánuje otevřít až čtyři další provozy nejen na opravy, ale i na společnou výrobu obrněné techniky, bojových vozidel, pěchoty, Lynx a tak dále. Vedle toho prvky protivzdušné obrany a konečně továrnu na výrobu velkorážové munice, která by se měla vyrábět ve vyšších statisících ročně.

Existuje stále nějaký technický, politický, psychologický limit pro Ukrajinu, kam se svými střelami do ruského vnitrozemí může dosáhnout?

Ne, ten limit byl zrušen, nicméně to není nic nového, to se stalo již před několika měsíci. Ukrajina má volné pole působnosti. V tuto chvíli, když to zúžíme na Německo, nemá tolik zbraňových systémů, které by mohly zásadně ohrožovat týl Ruské federace.

Tím, že nedali Taurusy, tak tam vidím jedině raketové dělostřelectvo, které bylo předloni dodáno Německem. To má dostřel několik desítek kilometrů, tak by to za určitých okolností mělo být možné. Jinak se to ale německých zbraní moc netýká, takže to bylo čistě proklamace, podpora Ukrajiny, která nicméně v tuto chvíli tolika zbraňovými systémy nedisponuje.

Na druhou stranu ona je vyvíjí, ať už nově s Německem, ale i bez něj. Ostatně za dob Sovětského svazu se velké balistické rakety i po jeho rozpadu dělaly a vyráběly na Ukrajině.

Mimochodem, nejničivější zbraň světa, mezikontinentální balistická raketa SS-18, která je osazena až 10 hlavicemi, každá o síle 750 kilo tun, se vyráběla na Ukrajině. Takže ukrajinští raketoví inženýři jsou zkušení, pravdou samozřejmě je, že od rozpadu došlo k tomu, že ten průmysl skoro zanikl, nicméně mají z čeho čerpat.

Střely Neptun, které potopily chloubu a vlajkovou loď černomořské flotily, křižník Moskva, jsou výrobkem Ukrajiny. Dokonce teď zvětšují jejich dosah, má být kolem 500 – 700 kilometrů, takže by ohrozil i velká sídla v Rusku.

Energetika versus armáda

Dal dosavadní vývoj války vzniknout třeba novým vojenským technologiím?

Trendům, především dronové válce. Respektive někdo hovoří o dronové válce, já si to nemyslím.

Odhady pro konec května hovoří o tom, že na Ukrajině na obou stranách padlo nebo bylo zraněno minimálně 1,2 milionu vojáků. To by drony samozřejmě nikdy sami nezařídily. Bohem této války pořád je dělostřelectvo, které tvoří 80 procent ztrát na obou stranách. Takže ano, drogy jsou na linii doteku velice zásadní, je velice komplikované podnikat jakékoliv útočné manévry malých skupin, dokonce se objevují nové taktiky rojů dronů, takže je nesestřelíte všechny.

Ruská federace vedle toho využívá k útokům i střely s plochou dráhou letu a balistické rakety. U toho bych se krátce zastavil a řekl dva konkrétní příklady. Ukrajina trochu změnila taktiku při útocích na Rusko.

Drony a sabotážemi se poslední dva roky soustředila na energetické cíle. Mělo to logiku, protože abyste opravili rafinérie, tak v pytlíku nebo krabici od bot nepropašujete čipy a nezprovozníte ji. Potřebujete velké technologické celky, které se vyrábí na západě. Takže efektivně se jí dařilo, když ne vyřazovat, tak poškozovat, některé rafinérie. Ale pochopila, že to není efekt, který by v řádu měsíců měl pozitivní trend na Ukrajinu, takže změnila taktiku.

Poslední měsíce útočí prakticky výhradně na vojenské cíle. Povedlo se jí zasáhnout i továrnu na výrobu Iskanderů, velice sofistikované a rychlé balistické rakety, které ničí, jsou těžko zastavitelné, mají velkou bojovou hlavici a úspěšně ničí v týlu nepřítele i civilní cíle. Jsou to mimořádně nebezpečné zbraňové systémy a Ukrajinci několik týdnů dokázali vyřadit jejich výrobu, takže to byl mimořádný efekt.

Jak je na tom ruská výroba zbraní?

Rusku se i přes všechny sankce daří navyšovat výrobu některých raket. Zastavím se u střel s plochou dráhou letu Ch-101, tedy rakety, které jsou odpalovány ze strategických bombardérů TU-95. Před válkou vyráběli kolem 150 a letos plánují navýšit na 600 kusů.

Problém je, že část komponentů pochází ze Západu, především čipy, jenže ty propašujete v krabici od bot, případně je můžete koupit přes třetí státy. Zajímavé je, že vy je legálně koupíte, protože nejsou zboží dvojího určení, ale spotřební zboží, třeba běžnou pračku.

Máme prokázaný případ, kdy vyndavali čipy ze Západní pračky, který sloužil k napouštění vody. Oni ten relativně jednoduchý čip vyjmuli a v raketách Ch-101 ho používají na napouštění paliva.

Vidíte, že to není ani obcházení sankcí, protože pračka prostě není zboží vojenského účelu, ani dvojího použití, to by bylo možné jen při obrovské blokádě typu druhé světové války, což není myslitelné. Obzvlášť, když Rusko sousedí s Čínou, odkud by se tam zboží stejně dostalo.