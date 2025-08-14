Město jen pro ty nejlepší a nejvzdělanější. Siung-anem se chce čínský prezident zapsat do historie
Nedaleko hlavního města Číny byla ještě donedávna venkovská oblast, kde žili zemědělci a stálo tu pár továren. Dnes už je většina z toho srovnána se zemí. Místo toho tu vznikají moderní budovy, které tvoří základ čínského města budoucnosti. V něm mají žít jen bohatí a vzdělaní lidé, jejich životy budou plně kontrolovány moderními technologiemi.
Na počátku dlouhé čínské historie stáli podle pověstí mytičtí císaři. Ti lidem představili oheň, hedvábí, léky nebo čínský psaný jazyk. K těmto základům civilizace se nyní přidává podle knihy, která vyšla u čínského státního vydavatelství, další zázrak – město Siung-an.
Osídlení vzdálené 125 kilometrů od hlavního města Pekingu, označované jako srdcový projekt čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, začalo vznikat v roce 2017 jako součást tisíciletého plánu na budování civilizace.
Město budoucnosti má být odpovědí na problémy současných metropolí, zvláště pak nedalekého hlavního města. To se dlouhodobě potýká s rostoucím počtem obyvatel, znečištěním a s dopravními zácpami.
Siung-an by oproti tomu mělo být zelené a udržitelné město s velkým jezerem a dostatkem parků a zeleně, která odděluje menší čtvrti. Mělo by jít zároveň o 15minutové město, všechny důležité služby by tak měly být v dochozí vzdálenosti od obytných domů. Počet obyvatel by neměl do roku 2035 překročit pět milionů.
Vybraní budou i místní obyvatelé, a to doslova, protože je bude podle nastavených kritérií vybírat místní správa. Přednost dostanou zaměstnanci největších státních firem, které se sem přesouvají, a ti někdy nedostanou na výběr, pokud si chtějí práci udržet. Část života tu prožijí také studenti nejlepších pekingských univerzit, protože zde vzniknou kampusy čtyř vysokých škol.
Další žadatelé budou hodnoceni podle vzdělání, schopností, pracovních zkušeností nebo velikosti příspěvku do daňového systému. Výhodou je i zaměstnání v žádaném oboru, místo proto bude schváleno pro lidi pracující s umělou inteligencí, v bioinženýrství nebo ve financích, vyjmenovává časopis The Economist.
Cílem tohoto výběru je vytvořit „nového člověka Siung-an, který bude mít ctnostný charakter s uměleckým temperamentem,“ cituje z pravidel server The China Project.
Na kvalitu života zde bude dohlížet digitální dvojče města, tedy kopie mapující dění v ulicích i za zdmi domů pomocí moderních technologií. Ty mohou údajně i zachránit život, uvádí v místním návštěvnickém centru průvodce. Po 24 hodin, kdy 80letá obyvatelka města neotočila kohoutkem a nestiskla vypínač na světla v bytě, upozornil systém na nezvyklé chování personál. Když se zaměstnanci vydali na místo situaci prověřit, zjistili, že žena nemůže vstát z postele, popisuje historku časopis London Review of Books.
Zvýšená kontrola by mohla odradit od přestěhování ty nejtalentovanější a nejžádanější obyvatele, město proto nabízí občanům i speciální benefity – jako první město v Číně požaduje po firmách, aby přispívaly do penzijního fondu. V zemi, kde není silný důchodový systém, může jít o velký bonus, píše The Economist.
Siho odkaz
Snaha o vytvoření utopických měst v minulosti selhala a i Siung-an vypadal ještě donedávna jako město duchů. Postupně se sem ale stěhují velké státní firmy a kampusy a na konci roku by zde mělo žít kolem 1,4 milionu lidí.
Siung-an má podle The China Project šanci na uspět i proto, že jde o projekt přímo spojený s prezidentem Sim, který se chce zapsat do historie.
Siung-an se tak může přidat k městům označujícím novou éru novodobé čínské historie. První z nich je Šen-čen u hranic s Hongkongem, který za tehdejšího prezidenta Teng Siao-pchinga odstartoval otevírání země zahraničním partnerům a také soukromým investorům. Rozvoj města Šanghaj je spojen s prezidentem Ťiang Ce-minem a stavbou obchodního distriktu Pchu-tung.
Siuna-an může prezentovat Siho éru, kdy roste role státu a používání moderních technologií na kontrolu obyvatel. I proto vláda do města investovala už 835 miliard jüanů, v přepočtu 2,4 bilionu korun. Výdaje tak překonaly i cenu za stavbu vodní přehrady Tři soutěsky, která byla jedním z nejdražších a největších čínských projektů.