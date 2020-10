‚Město, na které Amerika zapomněla.‘ Voliči z Flintu v Michiganu se chystají k volbám

Ve Spojených státech už tři roky platí Donaldem Trumpem vyhlášený stav nouze kvůli krizi spojené se závislostmi na drogách a opiátech. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas



Poprvé od začátku pandemie hlásí Spojené státy víc než 80 tisíc nově potvrzených případů nákazy koronavirem za den. Ale není to jediná zdravotní krize, která deset dní před koncem voleb Američany sužuje. Ve Spojených státech už tři roky platí Donaldem Trumpem vyhlášený stav nouze kvůli krizi spojené se závislostmi na drogách a opiátech. A k tomu se přidávají lokální problémy – jako ten ve Flintu ve státě Michigan, o který se vede volební souboj. Flint (Michigan) 16:18 24. října 2020

V městě Flint ani po šesti letech od rozsáhlé kontaminace, která vzbudila celonárodní rozruch, lidem z kohoutku neteče pitná voda.

Na obřím parkovišti oprýskaného nákupního centra stojí dlouhá kolona aut. Začíná v místě, kde Derrick Aldridge a další dobrovolníci podávají řidičům okýnkem vajíčka, dětské plenky, roušky a další potraviny či věci základní potřeby.

„Dvakrát týdně takhle přijede aspoň čtyři sta, pět set aut. Lidi potřebují jídlo. Žijeme v oblasti, která je v ekonomické depresi, potýkáme se s covidem a pořád máme tady ve Flintu i krizi pitné vody. Takže kromě jídla rozdáváme i balenou vodu, protože to stále není vyřešené. Je potřeba zvolit lidi, kteří se o komunity, jako je ta naše, budou zajímat. Začíná to lokálními politiky, pokračuje těmi státními v Michiganu a končí u federální vlády. Jsme město, na které Amerika zapomněla,“ říká zdejší rodák, pastor baptistického kostela a teď také dobrovolník Derrick.

Všechno začalo v roce 2014, kdy vedení stotisícového města s převahou černošských obyvatel změnilo zdroj pitné vody. Jenže ten nový kontaminoval vodovodní potrubí toxickým olovem, které může mimo jiné poškozovat mozek, hlavně u dětí. Závadnou vodu jich tu dlouho pily tisíce. Dvanáct lidí také zemřelo a desítky dalších trpěly kvůli legionářské nemoci. Město, stát, i prezident Barack Obama vyhlásili ve Flintu stav nouze a s ním spojenou finanční pomoc, problémem se pak zabýval i Donald Trump. Potrubí se postupně vyměňuje, ale mnoho domácností je i po šesti letech stále bez pitné vody.

Téma vodní krize

Anna právě opouští volební místnost v centru Flintu a říká, že i téma kontaminované vody měla na paměti. Tajemně naznačuje, že volila změnu v Bílém domě. „Pracuju ve školství a vidím dopady vodní krize na naše děti. Ve školách tady ve Flintu taky pořád používáme balenou vodu.“

Šéfka republikánů místního okresu Michelle Voorheisová ale prý při hovorech s voliči nepozoruje, že by vodní krize ve Flintu byla důležité volební téma.

„Vím, že Donald Trump se tím zabýval a že město dostalo peníze na výměnu trubek. Já nežiju přímo ve Flintu, ale nemyslím, že by to bylo to nejdůležitější, co teď řešíme. Možná pro volby guvernéra za dva roky to bude podstatnější.“

Pastor Derrick při rozdávání potravin popisuje, jak si lidé, co chodí do jeho kostela, musejí vodu na pití a vaření už šest let kupovat v obchodě, a říká, že bude volit Joea Bidena. Toho podpořil i bývalý republikánský guvernér Michiganu Rick Snyder, kterého mnozí viní, že měl na hloubce zdejší krize s vodou velký podíl. Bidenova kampaň tuto podporu ocenila, což některé voliče naštvalo, kritizoval to třeba zdejší rodák, filmař Michael Moore. Derricka to prý ale od hlasu pro Bidena neodradí.

„My máme problém. Tahle země potřebuje sjednotit, potřebujeme se o sebe vzájemně začít zajímat. O té Snyderově podpoře Bidenovi ani nevím, tolik se o politiku nestarám. Tohle, co tu dělám, je efektivnější. Ti lidi mají hlad a potřebují nakrmit,“ loučí se Derrick Aldridge a jde rozdávat vodu a jídlo až do poslední láhve a do posledního vejce.