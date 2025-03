‚Město nemůže tolerovat utrpění a smrt zvířat pro zábavu.‘ Mexico City zakázalo býčí zápasy

Mexické hlavní město v úterý schválilo zákon zakazující býčí zápasy, jež vedou k usmrcením zvířete. Píší to agentury Reuters a AFP. Býčí zápasy jsou v metropoli velmi populární a ve městě se nachází největší aréna pro tento druh představení na světě.

Zastánkyní zákona, který podpořili prakticky všichni členové místního sněmu, byla starostka Carla Brugadaová. Podle ní nemůže město dovolit, aby se z krutosti stávalo představení, a nemůže tolerovat „dlouhé utrpění a smrt zvířat pro zábavu“. Zástupce vládní strany Morena Víctor Hugo Romo uvedl, že rozhodnutí sněmu dává do souladu „tradici s ústavními povinnostmi chránit práva zvířat“.

Nový zákon zakazuje usmrcení býka před, během či po zápase. Povoluje tak jen některé formy zápasu, které nevedou k usmrcení zvířete. To by se po představení mělo vrátit do svého chovu.

Zákon však kritizuje část ochránců práv zvířat, podle kterých není zákaz dostatečně přísný. Podle jejich názoru zápasy i bez usmrcení představují pro býky velký stres a utrpení.

V Mexiku podobně jako ve Španělsku se o býčích zápasech vede vášnivá veřejná debata. Zastánci této podívané považují zápasy za součást kulturní tradice, kterou je nutné chránit. Kritici často poukazují na utrpení zvířat a považují zápasy za zastaralý zvyk. Některé mexické státy již tyto zápasy zakázaly.