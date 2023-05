Meta dostala v Irsku rekordně vysokou pokutu. Má zaplatit 1,2 miliardy eur za odesílání dat do USA

Americká internetová společnost Meta Platforms dostala v Evropské unii pokutu 1,2 miliardy eur (více než 28 miliard korun) za odesílání informací o uživatelích do Spojených států prostřednictvím své sociální sítě Facebook, a to v rozporu s pravidly EU pro ochranu osobních údajů (GDPR). Oznámila to v pondělí irská Komise pro ochranu údajů (DPC), která jedná jménem Evropské unie. Dublin 13:26 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společnost označila pokutu za „neoprávněnou a zbytečnou“ a bude usilovat o její pozastavení soudní cestou (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Je to nejvyšší pokuta, jaká kdy byla v unii za podobné prohřešky uložena. Firma se podle médií proti rozhodnutí hodlá odvolat. Případ se podle agentury DPA týká zapojení Facebooku do masového sledování ze strany angloamerických zpravodajských služeb, které odhalil americký whistleblower Edward Snowden. Tehdy podal stížnost na Facebook rakouský aktivista za ochranu osobních údajů Max Schrems.

Uložená pokuta dalece přesahuje dosud nejvyšší pokutu 746 milionů eur, kterou v roce 2021 dostala v Lucembursku americká společnost Amazon. Letos je to už třetí pokuta uložená Metě v EU a čtvrtá za posledních šest měsíců. Meta kromě pokuty musí do pěti měsíců zastavit další předávání evropských osobních údajů do Spojených států.

Společnost označila pokutu za „neoprávněnou a zbytečnou“ a bude usilovat o její pozastavení soudní cestou, reagoval americký gigant v prohlášení zaslaném agentuře AFP.

„Tisíce společností a organizací se spoléhají na možnost předávat údaje mezi EU a USA“ a „existuje zásadní rozpor mezi pravidly americké vlády pro přístup k údajům a evropskými právy na ochranu soukromí,“ uvedla Meta.

Soudní řízení by se však mohlo protáhnout na několik let. Do té doby by mohla vstoupit v platnost nová smlouva o přenosu dat mezi Evropskou unií a USA, která bude nově regulovat transatlantický datový provoz. Meta už dříve několikrát pohrozila, že pokud nebude transatlantický přenos dat dlouhodobě možný, z EU zcela odejde.

Schrems řekl, že uložená pokuta mohla být mnohem vyšší: „Maximální výše pokuty je přes čtyři miliardy. Meta vědomě porušovala GDPR po dobu deseti let, aby dosáhla zisku,“ uvedl Schrems. Pokud se americké zákony o sledování nezmění, bude nyní Meta pravděpodobně muset zásadně restrukturalizovat své systémy, dodal Schrems.