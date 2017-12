Příběhy 2017: Kampaň #MeToo prolomila dlouholeté mlčení o sexuálním obtěžování

Konec letošního roku patřil především ženám. Ovšem ne v příliš pozitivním duchu. Publicity se jim dostalo kvůli léta přehlíženému a mlčky tolerovanému chování některých mužů. Mlčení prolomily až kauzy známého hollywoodského producenta. Spolu s hashtagem #MeToo se pak na sociálních sítích strhla doslova lavina, která dokázala otevřít celospolečenskou diskuzi. Sociální sítě 10:05 31. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protest obětí sexuálního násilí a jejich podporovatelů v Hollywoodu | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Stovky lidí volajících po konci sexuálního obtěžování prošly například ulicemi New Yorku nebo Paříže. Sociální sítě jsou plné příběhů žen, které obtěžování zažily.

Půda pro jednu z nejviditelnějších kampaní za poslední roky se uvolnila v říjnu. Vlivný hollywoodský producent Harvey Weinstein, který stojí za mnoha úspěšnými filmovými trháky, čelil obvinění ze sexuálního obtěžování. Mluvit začaly i známé herečky jako Ashley Juddová nebo Selma Hayeková.

Weinstein krátce na to přišel o manželku, vyhodili ho z Americké akademie pro filmová a televizní umění i z vlastní produkční společnosti. A ženy najednou dostaly chuť o dlouho potlačovaných příkořích mluvit. Velkou zásluhu na tom mají sociální sítě a herečka Alyssa Milano.

Ta v polovině října napsala na Twitter, že pokud všechny ženy, které se staly terčem sexuálního útoku, napíšou #MeToo do statusu, tak to lidem konečně umožní vidět rozsah tohoto problému. Hned druhý den ráno měla 55 tisíc odpovědí a z hashtagu se brzy stal fenomén. K myšlence se přidaly i další světové hvězdy jako herečka Uma Thurmanová, zpěvačky Björk nebo Lady Gaga.

Alyssa Milano ale nebyla s nápadem na Me too kampaň první. Už v roce 2006 ji vymyslela aktivistka Tarana Burková. „MeToo původně nezačalo jako hashtag, ale jako kampaň organizace, kterou jsem založila. Udělala jsem to proto, že mi hodně pomohlo to, že se mnou lidi jako s obětí soucítili. Necítila jsem se pak tolik sama a pomohlo mi to při vyrovnávání se se skutečností,“ popisuje Burková.

Ženy po celém světě mají pocit, že se něco začíná dít. Souhlasí s tím i Susanna Schrobsdorfová, šéfeditorka časopisu Time, který zvolil kampaň #MeToo za nejvlivnější osobu roku 2017. „Můžou za to ženy a někteří muži, kteří se rozhodli prolomit mlčení po celém světě, ti kteří vystoupili a řekli, že už mají sexuálního obtěžování dost. Mluvíme teď o tom, protože změnili kulturní normy. Ta změna je nevídaná svou rychlostí. Od konce 60. let jsme neviděli nic, co by normy měnilo tak rychle,“ říká šéfeditorka.

Kritika #MeToo

Weinsteinovy kauzy s sebou strhly lavinu. Obvinění ze sexuálního obtěžování od října čelí například Dustin Hoffman, Sylvestr Stalone nebo zpěvačka Mariah Careyová. Kevin Spacey kvůli obvinění z obtěžování nezletilého chlapce přišel o několik rolí. Netflix dokonce zrušil další řadu úspěšného seriálu Domek z karet, ve kterém hrál hlavní roli.

Kevin Spacey | Foto: Stephen Chernin | Zdroj: Reuters

Nejen na sociálních sítích jsou ale i odpůrci kampaně – v drtivé většině z řad mužů. Obávají se toho, že diskuse povede až k hyperkorektnosti, kdy se bude nadneseně řečeno muž bát ženě polichotit. Další negativní věcí je to, že obvinění přicházejí i desítky let po samotném činu a nikdo není viníkem, dokud se nepřizná nebo nerozhodne soud.

Člen Sněmovny reprezentantů amerického státu Kentucky Dan Johnson kvůli obvinění ze sexuálního násilí spáchal sebevraždu. A to přesto, že ho úřady oficiálně z ničeho neobvinily.

Tak jako tak ale změny začínají být vidět a za napadené ženy se často staví i muži, kteří obtěžování nehodlají trpět.