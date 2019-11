132 kilometrů a 57 zastávek. Moskevské metro otevřelo dvě nové linky, za dva dny je využilo milion lidí

Deset minut, přesně tolik ukazuje cedule do příjezdu nejbližšího vlaku nové moskevské nadzemky. Nicméně v mrazivých teplotách, které tady v ruské metropoli panují už teď v listopadu, na peronu nezůstává radši skoro nikdo.

„Vlaky jsou dobré, pohodlné, ale kdyby jezdily častěji, bylo by to ještě lepší. Jezdí málokdy,“ připouští pan Leonid. On sám nové elektrické vlaky, které spojují periferie napříč centrem ruské metropole, prý vyzkoušel hned první den.

Přestup na stávajících 15 linek metra a nadzemky je zdarma a lidem dojíždějícím do práce do centra má cestu urychlit. „Autobusy, v maršrutkách...,“ vyjmenovává paní Zara, jak se jinak běžně do centra dostává. „Není to vždycky pohodlné. Musí se čekat nebo mívají zpoždění,“ dodává žena. Maršrutky jsou ruskou specialitou, jde o minibusy, které fungují jako taxíky, zpravidla jezdí kyvadlově po téže trase.

Milion za dva dny

S problémy se ale musely potýkat i nové soupravy. Stejně jako s nefungujícími turnikety na peronech nebo přelidněnými vagony ve špičce. Jenom za první dva dny stačily nové linky převézt přes milion cestujících. Do budoucna mají vlaky jezdit zhruba každých pět minut. Teď je to jednou za půl hodiny.

Někteří, jako paní Ljudmila, zkraje tápali. „Stojím a ptám se: Jsem tu správně, nebo ne? Je to do Moskvy, nebo ne? Já jsem z Moskvy! Potřebuju na Běloruské nádraží!“

Právě z něj ve čtvrtek vyjel vůbec první řádný spoj: mezi prvními pasažéry byl prezident Vladimir Putin osobně. Poslední podobný projekt, tzv. moskevský centrální okruh nadzemky, otevíral v roce 2016 rovněž on osobně. Týden před parlamentními volbami.

Do roku 2025 se počítá ještě s dalšími třemi linkami této nadzemky. Jak před časem upřesnil místostarosta metropole Marat Chusnullin, celý projekt se má vyšplhat na 600 miliard rublů, v přepočtu něco přes 222 miliard korun.