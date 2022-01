Energická, bezprostřední s konzervativními názory. Kdo je nová šéfka Evropského parlamentu

Nová předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová chce přiblížit unii lidem. Plánuje kvůli tomu výrazně více cestovat než její předchůdce. Třiačtyřicetiletou Malťanku si europoslanci zvolili do svého vedení už v prvním kole hlasování. Metsolaová by se už na jaře mohla vydat taky do Česka. Štrasburk 9:19 19. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová | Zdroj: Reuters

„Bavili jsme se o tom, do Česka by přijela nejpozději v dubna. Pozvali jsme ji na sjezd KDU-ČSL,“ říká Radiožurnálu europoslanec a kolega Metsolaové ze stejné frakce Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Kdo je nová šéfka Evropského parlamentu Roberta Metsolaová?

Nová šéfka europoslanců na Česko odkázala už ve svém prvním projevu po zvolení, označila se za příslušnice poslední generace Lecha Walesy a Václava Havla. „Když jsem ji navštívil minulý týden v její kanceláři, tak tam má knížku od Václava Havla a Václav Havel patří k jejím oblíbeným osobnostem, které ráda čte a které ji inspirovaly,“ doplňuje český europoslanec.

Zdechovský se podle svých slov zná s Metsolaovou i neformálně. V osobním kontaktu je podle něj energická a bezprostřední: „Řekne ty věci naplno tak, jak jsou a řekne je poměrně rázně. Ale je velmi pohodová a velmi chytrá žena.“

Zvolení Metsolaové není překvapivé. Na jejím jméně se dohodly tři největší frakce – lidovci, liberálové i socialisté. Poslední jmenovaní se ale postarali o napětí, původně totiž chtěli postavit vlastního kandidáta, pak mezi socialisty vyvolal nevoli konzervativní postoj Metsolaové k potratům.

„Když u nás byla na ‚grilování‘, tak to bylo jedno z nejvíce padajících témat, jak se k tomu postaví,“ říká nezávislá europoslankyně Radka Maxová, která ve frakci socialistů zastupuje ČSSD.

Dodává ale, že úspěch Metsolaové mezi socialisty zlou krev nevyvolal: „Nevnímám jako nepřátelskou nebo ne úplně srozuměnou atmosféru, že jsme ji podpořili. Pro nás je to kandidátka, která bude ctít evropské zásady.“

Povzbuzení pro malé země

Právě kvůli jejím konzervativnějším názorům ji ale podpořil také Alexandr Vondra (ODS), přestože se jeho frakce dohody ostatních neúčastnila.

„Myslím si, že z toho, co se nabízelo, je to dobrá, nebo přijatelná volba. Dáma to je plus, mladá energická, to je také plus a zároveň je to křesťanka, sociálně konzervativnější, takže podle mě nebude naskakovat prvoplánově na každou progresivistickou agendu,“ popisuje Vondra.

Současně uvítal slib Metsolaové, že se pokusí Evropskou unii co nejvíce přiblížit občanům a propíchnout, jak sama uvedla, bruselskou bublinu.

Zvolení maltské europoslankyně do čela parlamentu ale na druhou stranu znamená, že ani v dalších dvou a půl letech nebude v žádné z nejvyšších unijních funkcích nikdo z východního křídla unie.

Podle Ondřeje Kovaříka (ANO) je ale její úspěch i tak pro země jako Česko povzbudivou zprávou.

„Je to mimo jiné kandidátka z jedné z nejmenších zemí Evropské unie, což je určitě pozitivní signál k těm, kteří velmi často kritizují, že důležitá místa v Evropské unii obsazují velké tradiční země. Malta přistoupila s Českou republikou do Evropské unie v roce 2004 a to je určitě pozitivní signál,“ dodal Kovařík.

Roberta Metsolaová je ve vedení Evropského parlamentu teprve třetí ženou po dvacetiletém mezidobí, kdy mu dominovali muži. Povede ho 2,5 roku, a to až do příštích europoslaneckých voleb.