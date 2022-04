Mexický prezident v referendu získal devadesát procent hlasů. Účast ale byla příliš malá

Nejméně 90 procent mexických voličů, kteří se zúčastnili nedělního referenda, hlasovali pro to, aby jejich prezident Andrés Manuel López Obrador dokončil šestiletý mandát, jenž mu vyprší v roce 2024. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na předběžný odhad Národního volebního institutu (INE), který referendum organizoval. K volbám však přišla jen zhruba pětina oprávněných voličů. Praha 9:46 11. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Referenda o setrvání prezidenta v úřadě se v Mexiku zúčastnila pouhá pětina oprávněných voličů | Zdroj: Reuters

López Obrador byl s výsledkem spokojený, opozice vyzvala před hlasováním k neúčasti.

Národní volební institut odhadl, že prezidenta podpořilo zhruba devadesát až dvaadevadesát procent zúčastněných voličů. Ale hlasování se podle Národního volebního institutu účastnilo jen okolo sedmnácti až osmnácti procent z přibližně 93 milionů mexických voličů. To je hluboko pod čtyřiceti procenty, což je práh nutný k tomu, aby byl výsledek právně závazný.





López Obrador označil výsledek za historický. „Budeme pokračovat s přeměnou naší země,“ uvedl ve vystoupení k příznivcům. Podle představitelů prezidentovy strany Morena výsledek ukázal, že hlava státu má mezi voliči silnou podporu a autoritu.

Tři hlavní opoziční strany vyzvaly k neúčasti v hlasování. Podle pravicové strany PAN bylo referendum ve znamení „nezákonného postupu, lží a odklonu veřejných fondů“. Prezidentovi kritici Lópeze Obradora podezřívají, že se bude snažit usilovat o druhý prezidentský mandát, uvedla agentura AFP. To však současná ústava neumožňuje.

Politický analytik Hernán Gómez Bruera agentuře AFP řekl, že bylo zřejmé, že se opozici nepodaří prezidenta odvolat. „Ve hře byla schopnost Lópeze Obradora a jeho podporovatelů mobilizovat se. A ukázalo se, že tato schopnost je značná,“ uvedl analytik.

Podobný plebiscit se v Mexiku ještě nekonal, ale umožňuje ho ústava a vymohl si ho sám prezident, dokonce u soudu. Podle průzkumu veřejného mínění se neměl čeho obávat, jeho popularita se pohybuje kolem šedesáti procent.

López Obrador, který stojí v čele Mexika od prosince 2018, slíbil uspořádat v polovině mandátu referendum o svém setrvání v čele země už v předvolební kampani. Zamýšlel, že by se konalo loni v červnu spolu s volbami do dolní komory parlamentu, čímž by se ušetřilo za organizaci samostatného hlasování. Opozici se to ale nelíbilo, protože prezidentova kampaň před referendem podle ní mohla ovlivnit výsledek parlamentních voleb.