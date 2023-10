V mexickém Acapulcu zemřelo kvůli hurikánu 27 lidí. S městem se dlouho nedařilo navázat spojení

Na Acapulco, které je populární turistickou destinací na jihozápadním pobřeží Mexika, udeřil hurikán Otis ve středu ráno SELČ. Zpočátku se jednalo o hurikán páté, tudíž nejvyšší kategorie. Bouře pak následovně zeslábla. Na pátou kategorii hurikán zesílil v relativně krátké době, což překvapilo meteorology a úřady.

Údaje o počtu obětí sdělila na čtvrteční tiskové konferenci ministryně pro národní bezpečnost Rosa Icela Rodríguezová. Bilanci následně potvrdila guvernérka státu Guerrero Evelyn Salgadová. Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador na brífinku připustil, že vládní činitelé se na místo dostali pozdě kvůli spoušti, kterou za sebou hurikán zanechal.

Videos show the destruction caused by Hurricane Otis as strong winds and heavy rains battered the resort city of Acapulco on the southern Pacific Coast of Mexico. Now a tropical storm, Otis could drop 10 more inches of rain across the region. https://t.co/2rrh9Q0fDQ pic.twitter.com/8UC6qD5lYH