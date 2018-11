Přes tisíc migrantů dorazilo do mexické metropole. Svou další cestu projednají s neziskovkami

Kolem 1700 Středoameričanů, kteří tvoří předvoj takzvané karavany migrantů mířící k hranicím USA, dorazilo v neděli do metropole Mexika. Byli přijati na místním stadionu, informovala agentura DPA. Více než tisícovka migrantů se mezitím shromáždila ve městě Puebla, asi 125 kilometrů jihozápadně od mexického hlavního města, kam se chtějí vydat společně. Úřady v metropoli očekávají do středy příchod celkem pěti tisíc běženců. Mexiko 7:32 5. 11. 2018 (Aktualizováno: 8:44 5. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karavana migrantů na cestě do Spojených států nese vlajku Hondurasu a kříž | Foto: Carlos Garcia Rawlins | Zdroj: Reuters

Asi 2000 lidí směřuje do Puebly z jihomexického státu Oaxaca. Podle DPA se rozdělili do několika menších skupin poté, co jim vláda státu Veracruz nabídla 150 nákladních automobilů pro přepravu do metropole, ale posléze je kvůli odstávce vody v metropoli chtěla odvézt jen do některého města ve státě Veracruz.

Cesta do metropole je velmi nebezpečná, protože oblast ovládají drogové kartely, jejichž členové často přepadávají cestující.

‚Pokud budou agresivní, střílejte.‘ Trump se znovu opřel do karavany imigrantů, zpřísní azylovou politiku Číst článek

Migranti z Hondurasu, Guatemaly a Salvadoru prchají před chudobou a kriminalitou ve svých zemích. V mexickém hlavním městě chtějí úřady a zástupci nevládních organizací projednat jejich situaci a rozhodnout o dalším postupu. Na hranice Texasu je to odtud ještě dalších nejméně 1000 kilometrů cesty nebezpečným územím. Bezpečnější trasa do Kalifornie je dlouhá 2800 kilometrů.

V mexické metropoli, která podle serveru BBC Mundo, takový nárazový příliv migrantů ještě nezažila, by se mohla část běženců další cesty do USA vzdát. „Kromě toho, že jim zajistíme přístřeší, jídlo a zdravotní péči, je chceme také informovat, jaké mají možnosti,“ uvedla šéfka komise pro lidská práva hlavního města Nashieli Ramírezová. Velká část migrantů nezná mexické ani americké migrační zákony.

‚Chceme trvalé řešení‘

K cestě do mexické metropole se migranti rozhodli před necelými dvěma týdny. Mexický prezident Enrique Peňa Nieto jim tehdy nabídl ubytování, školy pro děti a dočasné pracovní povolení těm, kteří zůstanou v jihomexických státech Chiapas a Oaxaca. To ale běženci odmítli s tím, že chtějí trvalé řešení a nechtějí být uvězněni v některých regionech.

Od začátku příštího měsíce se úřadu mexického prezidenta ujme levicový politik Andrés Manuel López Obrador, který slíbil migrantům pracovní víza, dále ale řešení zatím nespecifikoval.

Mexické ministerstvo vnitra o víkendu uvedlo, že asi 3000 migrantů z karavany už v zemi požádalo o povolení k pobytu. Podle agentury Europa Press místní úřady ale povolení asi 1100 lidem zamítly.

Podle průzkumu veřejného mínění, o němž v pondělí informoval server BBC Mundo, migranty z karavany nechce v Mexiku asi třetina dotázaných.