Mexiko kritizuje nový model sandálů od Adidasu. Podobá se obuvi domorodých národů

Mexické úřady kritizují německou společnost Adidas za nový model sandálů, který se podle nich nápadně podobá obuvi domorodých národů ve státě Oaxáca. Mexičtí představitelé tvrdí, že si Adidas přivlastnil model sandálů pro své vlastní komerční účely. Podle agentury AP firma v dopise úřadům přiznala pochybení a chce jednat o odškodnění.

Mexičtí představitelé kritizují nový model otevřené obuvi Oaxaca Slip-On od firmy Adidas, kterou navrhl americký tvůrce Willy Chavarria, jenž má mexické kořeny. Podle Mexika se nový model velmi podobá tradiční domorodým sandálům huaraches. Jen podrážka je u bot od Adidasu výraznější.

Mexičtí představitelé tvrdí, že Adidas okopíroval vzor od domorodců. „Velké firmy si často přivlastňují výrobky, myšlenky a produkty domorodých komunit,“ uvedla v pátek mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Dodala, že její vláda přichystá zákon, kterým by podobným situacím měl předcházet.

Adidas poslal mexickým úřadům dopis, ve kterém uznává, že výhrady jsou oprávněné, uvádí agentura AP. Firma dodala, že chce jednat o tom, jak nahradit vzniklou škodu. To, že německá společnost chce jednat o odškodnění, potvrdili i mexičtí zástupci.

V podobné situaci se před několika měsíci ocitla italská firma Prada. I ona čelila kritice, že se její nový model sandálů podobal tradiční otevřené obuvi, která se vyrábí na západě Indie. Firma pak podle stanice BBC přiznala, že se indickými výrobky inspirovala, a uvedla, že chce spolupracovat s místním podnikateli.

