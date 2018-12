Na prasečí chřipku zemřelo v Mexiku od října 70 lidí. Jde o nejvyšší počet v zimním období za pět let

V Mexiku zemřelo od října už 70 lidí na takzvanou prasečí chřipku, kterou způsobuje virus AH1N1. Informovala o tom místní média s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. Prasečí chřipka vyvolala obavy v roce 2009, kdy se rozšířila po celém světě právě z Mexika. Podle Světové zdravotnické organizace na ni tehdy zemřelo ve světě přes 18 000 lidí. Mexico City 7:06 16. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Mexiku zemřelo od října už 70 lidí na takzvanou prasečí chřipku, kterou způsobuje virus AH1N1. Místní ministerstvo zdravotnictví doporučuje očkování zejména dětem do šesti let, osobám starším 60 let, těhotným ženám a diabetikům (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Mexické ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že letos od října v zemi registruje 81 úmrtí na chřipku, z toho 70 lidí podlehlo viru AH1N1. Podle místních médií jde o nejvyšší počet obětí chřipky v zemi v zimním období od roku 2013.

Od letošního října zaznamenaly místní úřady na 1240 případů chřipky, v 86 procentech šlo o nákazu virem AH1N1.

Ministerstvo doporučilo očkování zejména dětem do šesti let, osobám starším 60 let, těhotným ženám a diabetikům.

Pandemii prasečí chřipky, označované také mexická chřipka, vyvolal v roce 2009 nově objevený typ chřipkového viru AH1N1. Virus vznikl smíšením virů prasečí, lidské a ptačí chřipky.

V České republice touto chorobou tehdy onemocnělo 2477 osob a do března 2010 na ni 102 lidí zemřelo, většinou u nich chřipka zkomplikovala průběh jiné vážné chronické nemoci.