Mexiko nejprve sníží a pak zastaví vývoz ropy. Těžbu ale neomezí, půjde na domácí trh

Mexiko během příštího roku výrazně omezí vývoz ropy do zahraničí a v roce 2023 ho chce zcela ukončit. Země přitom aktuálně patří mezi 15 největších producentů ropy na světě. Zastavení vývozu prosadil prezident Andres Manuel Lopez Obrador, který to zdůvodňuje hlavně snahou zajistit své zemi soběstačnost. Mexický obchod s ropou zároveň přirovnal to k výrobě pomerančového džusu.

