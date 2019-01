Američané deportují do Mexika první migranty. ‚Řada žádostí o azyl je neopodstatněná,‘ řekl Trump

Americká vláda v pátek vrátí do mexického města Tijuana první skupinu migrantů, kteří zažádali o azyl ve Spojených státech. V Mexiku budou moci počkat na vyřízení své žádosti. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na americké a mexické úřady. Podle Reuters je pravděpodobné, že tento postup skončí u soudu, protože nárok na azyl je chráněn jak podle mezinárodních, tak amerických zákonů. Washington 9:31 25. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protesty proti středoamerickým migrantům v Tijuaně. | Foto: Adrees Latif | Zdroj: Reuters

Nový americký program nazvaný Protokoly ochrany migrantů byl poprvé oznámen 20. prosince. Žadatelé o azyl ze Střední Ameriky, kteří překročí jižní hranici Spojených států, budou podle něj vráceni do Mexika, než americké úřady jejich žádost vyřídí.

Smyslem nového přístupu je snížit počet středoamerických migrantů, zejména z Hondurasu, kteří utíkají z vlasti před chudobou a násilím. Podle administrativy prezidenta Donalda Trumpa není řada žádostí o azyl opodstatněná.

Program ochrany se týká běženců, kteří se obávají návratu do vlasti, ať už zažádají o azyl při vstupu do USA, anebo budou chyceni při nezákonném překročení hranice.

Minulý rok zažádalo o azyl na jižní hranici USA 93 tisíc lidí, což představuje o 63 procent více než v roce 2017, vyplývá z dat americké vlády.

Nebezpečné Mexiko

Žadateli o azyl bylo dosud zpravidla přiděleno právo pobytu ve Spojených státech, dokud se o jeho případě nerozhodlo. Vzhledem k tomu, že se američtí imigrační soudci potýkají s 800 tisíci nevyřízených žádostí, se může procedura táhnout celé roky.

Podle americké vlády budou nyní migranti navrácení do Mexika moci vstoupit do Spojených států na slyšení u soudu, který vyřizuje jejich žádost. V mezičase budou muset přebývat v Mexiku. Pokud bude jejich žádost o azyl zamítnuta, budou deportováni do země původu.

Kritici programu tvrdí, že Mexiko není pro migranty bezpečné. Žadatelé o azyl podle nich nebudou mít přístup k řádnému právnímu zástupci.

Není jasné, kde Mexiko tyto žadatele o azyl, kterých mohou být tisíce, ubytuje. V některých mexických městech u hranic panuje horší násilí než ve městech Střední Ameriky, odkud migranti odešli.