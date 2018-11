Mexická vláda popřela vznik dohody s USA o migrantech na hranici

Nastupující mexická vláda v sobotu popřela, že by uzavřela dohodu se Spojenými státy, která by předpokládala setrvání žadatelů o azyl v Mexiku, dokud americké imigrační soudy nezhodnotí jejich případy. Zprávu o údajném dosažení dohody přinesl krátce předtím list The Washington Post. Mexico City 6:08 25. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně vnitra Olga Sánchezová Corderová a prezident Andrés Manuel López Obrador (ilustrační foto) | Foto: Violeta Schmidt | Zdroj: Reuters

The Washington Post s odvoláním na designovanou mexickou ministryni vnitra Olgu Sánchezovou Corderovou napsal, že vláda prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora souhlasila s tím, že dovolí migrantům čekat na americké vyřízení žádostí o azyl na mexickém území.

‚Vypadněte ze země!‘ Obyvatelé Tijuany demonstrovali proti migrantům, kteří v karavaně cestují do USA Číst článek

Později ale Sánchezová Corderová vydala prohlášení, že žádná taková dohoda mezi USA a Mexikem neexistuje. Vláda prezidenta Obradora, který se ujme úřadu 1. prosince, nechce, aby se Mexiko stalo pro migranty „bezpečnou třetí zemí“, uvedla Sánchezová Corderová. Agentura AP připomněla, že pokud by bylo stanoveno, že migranti našli bezpečné útočiště v Mexiku, upíralo by jim to právo na azyl v USA.

Do mexického pohraničního města Tijuana dorazilo od minulého týdne už na 5000 běženců, kteří utíkají s celými rodinami ze zemí Střední Ameriky před chudobou a pouličním násilím. V příštích dnech se očekávají další 4000 migrantů. Velká část z nich jsou Hondurasané. Starosta Tijuany označil v pátek situaci ve městě za humanitární krizi a požádal federální vládu i mezinárodní organizace, včetně OSN, o pomoc.

Tisíce běženců v Tijuaně jsou součástí takzvané karavany migrantů, které se ze Střední Ameriky k hranicím USA organizují už několik let. Až do letoška ale nepřitahovaly příliš velký zájem médií, dokud proti nim nezačal na jaře ostře vystupovat americký prezident Donald Trump.

Změna americké politiky

Ten je označuje za bezpečnostní hrozbu pro USA a na hranice proto poslal několik tisíc vojáků. Ve čtvrtek Trump pohrozil dočasným uzavřením celé americko-mexické hranice, pokud se jižnímu sousedovi vymkne kontrola nad současnou situací z rukou.

V sobotu Trump na twitteru zopakoval, že se chystá skoncovat s politikou, která umožňuje žadatelům o azyl ve Spojených státech někdy i řadu let pracovat a studovat v zemi, zatímco jsou jejich případy vyřizovány. „Migranti na jižní hranici nebudou vpuštěni do země, dokud jejich žádosti neschválí jednotlivě soud,“ napsal.

Stephanie Leutertová z Texaské univerzity v Austinu uvedla, že Trumpova vláda chce politikou předpokládající vyčkávání migrantů v Mexiku odrazovat středoamerické migranty, aby se k americkým hranicím vydávali. „Doufají, že žadatelé o azyl nebudou chtít žít měsíce či roky v Mexiku, a tak se nebudou vypravovat na cestu,“ konstatovala.

Mexická poslankyně Julieta Vencesová uvedla, že designovaný ministr zahraničí Marcelo Ebrard vede s americkými představiteli jednání, jak příval žádostí o azyl na hranici zvládat.