Při zemětřesení o síle 7,7 stupně zemřelo v Mexiku nejméně pět lidí. Úřady varují před tsunami

Nejméně pět lidí zemřelo při zemětřesení o síle 7,7 stupně, jež zasáhlo jižní část Mexika. Některá místní média mluví o nejméně šesti mrtvých. Epicentrum otřesů se nacházelo v hornatém státu Oaxaca ležícím na pobřeží Tichého oceánu. Ze zasažené oblasti jsou hlášeny jen menší škody například na domech. Pro tichomořské pobřeží Mexika, Střední a Jižní Ameriky platí varování před tsunami. Mexiko 6:41 24. 6. 2020 (Aktualizováno: 7:24 24. 6. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poničená zeď po zemětřesení ve městě Oaxaca de Juárez v Mexiku | Foto: Jorge Luis Plata | Zdroj: Reuters

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador ve vyjádření uvedl, že zemětřesení provázelo až 140 následných otřesů. „Strategická infrastruktura neutrpěla žádné škody. Přístavy, letiště, rafinérie a elektrárny jsou v dobrém stavu,“ popsal Obrador. Chvění země přitom pocítili i obyvatelé Guatemaly, Hondurasu, Salvadoru, či jižní a centrální části Mexika.

Oblast mezi Kubou a Jamajkou zasáhlo silné zemětřesení. Úřady stáhly varování před tsunami Číst článek

Epicentrum se nacházelo nedaleko přímořského letoviska Huatulco. Ve městě Oaxaca de Juárez, metropoli zasaženého státu, byly přerušeny dodávky elektřiny. „Bylo to poměrně silné – asi tak, že se hýbal nábytek v bytě. Lidi vyběhli ven a čekali, až to odezní. Samozřejmě na spoustě míst vypadla elektřina, ale bylo to na chvíli,“ popsala z místa Radiožurnálu Petra Drahoňovská situaci ve městě Oaxaca de Juárez. Dodávky elektřiny se podařilo podle Drahohoňovské obnovit asi do hodiny.

Jinde si zase lidé podle agentury Reuters stěžovali, že nešlo chodit po ulicích, protože jejich povrch se zohýbal.

V hlavním městě Mexiku, vzdáleném asi 750 kilometrů od epicentra, se podle agentury Reuters třásly domy a tisíce lidí vybíhaly z domů do ulic; podle úřadů bylo asi 30 budov lehce poškozeno. Úřad civilní ochrany vyzval obyvatele pobřežních oblastí, aby se od oceánu vzdálili, protože hladina moře se oproti normální úrovni může zvýšit.

Silné zemětřesení zasáhlo pobřeží Mexika, geologové naměřili 6,1 stupně Richterovy škály Číst článek

Mexická ropná společnost Pemex odstavila rafinérii u města Salina Cruz, která je největší v zemi. Po zemětřesení v ní vypukl malý požár, který se ale brzy podařilo uhasit.

Mexiko je jednou ze zemí, které jsou velmi náchylné k zemětřesením. Celé západní pobřeží obou Amerik se nachází na takzvaném Ohnivém kruhu, zvaném též Pacifický lem, který je pověstný bohatou seismickou a vulkanickou činností.

Metropole Mexiko navíc leží na místě bývalého údolního jezera, kde tlaky na pohyb půdy působí silněji. Při zemětřesení v roce 1985 tam přišlo o život více než 10 000 lidí. V roce 2017 Mexiko zasáhla dvě silná zemětřesení během dvou týdnů, při němž zemřely stovky lidí, zřítilo se mnoho budov a značné škody utrpěla místní infrastruktura.

Nicméně většinou se jedná o slabší otřesy, než byl ten nejnovější. „Drobná zemětřesení kolem čtyř až pěti stupňů jsou tu běžná. V této intenzitě to tady už nějakou dobu nebylo,“ dodala Drahoňovská.