Mezi arogantním chlapíkem a nezkušenou dámou volím Trumpa. Může probudit i Evropu, míní Vondra

Výsledek amerických prezidentských voleb zůstává nejistý, poslední průzkumy ale přiznávají výhodu v klíčových státech Donaldu Trumpovi. Na jeho možný návrat do Bílého domu se připravuje i Evropská unie. „Před půl rokem jsem si stěžoval, že evropští lídři s Trumpovými lidmi nekomunikují. Pozoruhodné je, že jinak se chovali britští labouristé. Britové vědí, co mají dělat," komentuje pro Český rozhlas Plus europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Interview Plus Praha 17:06 24. října 2024

Také pro Česko je podle Vondry zásadní vztah se Spojenými státy nehledě na to, kdo stojí v jejich čele, sám ale před Kamalou Harrisovou preferuje Trumpa.

„Volba je mezi sebestředným arogantním chlapíkem a zcela nezkušenou dámou, kterou obklopí mladí neomarxističtí vlčáci v Demokratické straně. Takže je to těžká volba, ale jsem pravičák. A kdybych byl Američan, tak si vyberu Trumpa,“ přiznává.

Kandidáta republikánů přitom považuje za méně předvídatelného, což může být pro spojence problém. Daleko větší nervozitu ovšem podle něj může Trumpova nepředvídatelnost vyvolávat u Vladimira Putina nebo Si Ťin-pching.

Trumpovy výroky o tom, že rusko-ukrajinský konflikt vyřeší za jediný den, bere Vondra s rezervou jako typické chvástání, ale zároveň i jako signál. „Je schopen komunikovat rázně a tvrdě. Několikrát připomínal historky ze své komunikace s Putinem, kdy mu říkal, že jestli se na Ukrajině pohne, tak mu rozstřílí kopule nad hlavou,“ uvádí.

Vondra poukazuje na to, že Putin zabral Krym a část Donbasu v roce 2014 za vlády Baracka Obamy, který se snažil o restart vztahů, jenž ovšem nevyšel, a na celou Ukrajinu zaútočil za administrativy Joea Bidena.

„V mezidobí se Putin k žádnému agresivnímu tahu neodhodlal. Je to o schopnosti přímo komunikovat. Když si velcí lídři ani neberou telefon, je to známka něčeho nedobrého. A někdy je třeba dát tvrdý vzkaz, a to si myslím, že Trump umí líp než Harrisová,“ dodává.

Budíček pro Evropu

Vondra věří, že Trump může Evropu probudit do reality také v otázkách Green Dealu nebo migrace, zároveň se ale obává eskalace obchodních válek a předhánění se v tom, kdo zavede vyšší cla.

„Tato politika boří globální volný obchod. V příštích dvou dekádách je to neodvratné a já z toho nemám radost, protože na to doplatíme jako exportní země navázaná na Německo,“ podotýká.

Evropa si zároveň musí uvědomit, že nastupující krize zejména energeticky náročného průmyslu si způsobila sama svými regulacemi, které prý zeleno-socialistická většina v Evropském parlamentu schvalovala v ještě radikálnější podobě, než si představovala Evropská komise.

„Cena elektrické energie je v Evropě třikrát vyšší než ve Spojených státech a pětkrát vyšší než v Číně,“ srovnává s tím, že Američané motivují transformaci k čistšímu průmyslu skrze daňové zvýhodnění a nikoli přes uměle zdražování elektřiny.

„V tomhle si myslím, že spíš stojí za to se inspirovat Amerikou než si stěžovat, že nás chtějí zničit. My se prostě střílíme do vlastní nohy a nejdřív se musíme probudit my sami,“ uzavírá.

