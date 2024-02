Mezinárodní soud v Haagu zamítl žádost Jihoafrické republiky k ochraně Rafáhu v Pásmu Gazy

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v Haagu, nejvyšší soud OSN, v pátek zamítl žádost Jihoafrické republiky, která se dožadovala přijetí zvláštních opatření k ochraně Rafáhu na jihu Pásma Gazy. ICJ to oznámil v tiskovém prohlášení. V oblasti pokračuje válka mezi palestinským hnutím Hamás a Izraelem, který naznačil, že Rafáh bude dalším cílem jeho operací. V oblasti se však ukrývá přes milion palestinských civilistů. Haag 23:58 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hustota zalidnění v Rafáhu oproti situaci před válkou stoupla z asi 4100 na téměř 20 000 obyvatel na kilometr čtvereční | Foto: Ibraheem Abu Mustafa | Zdroj: Reuters

Izrael se podle soudu musí řídit předchozím rozhodnutím z konce ledna, podle něhož musí zajistit, že se jeho vojenské síly nedopouštějí na palestinském obyvatelstvu skutků naplňujících podstatu genocidy a musí udělat veškeré kroky, které genocidě zabrání a zlepší v oblasti humanitární situaci.

„Nebezpečná situace si žádá okamžité a efektivní uplatnění předběžných opatření (dle rozhodnutí z konce ledna), a to napříč celým Pásmem Gazy včetně Rafáhu, nežádá si však přijetí dodatečných předběžných opatření,“ stojí v rozhodnutí soudu, které se nezabývalo otázkou, zda se Izrael dopouští genocidy na Palestincích, či nikoliv.

Podle Izraele je Rafáh u hranic s Egyptem poslední baštou Hamásu, který se vláda zapřisáhla zlikvidovat po teroristických útocích, jež organizace provedla v Izraeli loni v říjnu. Ve městě se však podle agentury AP ukrývá až 1,4 milionu palestinských civilistů, které válka vyhnala z domů v jiných částech Pásma Gazy.

Mezinárodní společenství apeluje na izraelskou vládu v čele s Benjaminem Netanjahuem, aby do Rafáhu armádu neposílal, nebo aby to alespoň neudělal, dokud nezajistí bezpečný odchod civilistů. Hustota zalidnění v Rafáhu oproti situaci před válkou stoupla z asi 4100 na téměř 20 000 obyvatel na kilometr čtvereční, uvádí stanice BBC.

Netanjahu doposud ve svých veřejných prohlášeních nedával najevo, že by ustupoval před požadavky svých zahraničních partnerů. Největší z nich, Spojené státy, rovněž zatím nenaznačily, že by například omezily podporu Izraeli, pokud se proti jejich vůli rozhodne s ofenzívou do Rafáhu začít.