Izrael nebude spolupracovat s haagským tribunálem na vyšetřování válečných zločinů v Palestině

Izrael se chystá uvědomit Mezinárodní trestní soud v Haagu, že s ním nebude spolupracovat na vyšetřování možných válečných zločinů na palestinských územích. Podle agentury AFP a Reuters to ve čtvrtek oznámila kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jeruzalém/Haag 20:26 8. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael se chystá uvědomit Mezinárodní trestní soud v Haagu, že s ním nebude spolupracovat na vyšetřování možných válečných zločinů na palestinských územích (ilustrační foto) | Foto: Pavel Novák

„Izrael se rozhodl, že nebude s Mezinárodním trestním soudem v Haagu spolupracovat,“ uvedla premiérova kancelář. V jejím prohlášení také stojí, že „Mezinárodní trestní soud v Haagu nemá k zahájení vyšetřování pravomoci“.

Palestina obnoví jednání s Izraelem. Důvodem je neuskutečněný plán na anexi Západního břehu Číst článek

Mezinárodní trestní soud chce prověřit události, které se staly od léta 2014. Předmětem vyšetřování mohou být činy Izraelců na okupovaném Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy, ale také palestinských radikálů útočících na Izrael.

Na soud se se žádostí o vyšetřování obrátili Palestinci. Izrael tvrdí, že soud nemá právní působnost na palestinských územích, protože nejsou státem.

Soud o svém úmyslu zahájit oficiální vyšetřování izraelskou i palestinskou stranu informoval písemně 9. března a dal Izraeli i palestinské samosprávě měsíční lhůtu, v níž mohou požádat o odklad. Právě na toto upozornění hodlá nyní Izrael reagovat.

Izrael podnikl odvetu za palestinský útok. Během leteckého útoku zasáhl dva cíle v Pásmu Gazy Číst článek

Izraelskému rozhodnutí ohledně odpovědi soudu předcházely dvoudenní rozhovory, do nichž se kromě izraelského ministerského předsedy mimo jiné zapojili ministr obrany Benny Ganc, ministr zahraničí Gabi Aškenazi a generální prokurátor Avichaj Mandelblit, uvádí deník The Times of Israel.

Podle serveru stanice Ynet izraelští představitelé uvažovali, zda by měl Izrael oznámit, že se bude vznesenými obviněními zabývat. Nakonec však došli k rozhodnutí, že takový krok by se rovnal uznání právní způsobilosti Mezinárodního trestního soudu vyšetřování vést.

Mezinárodní trestní soud dříve oznámil, že pokud Izrael písemně prohlásí, že potenciální válečné zločiny sám prověřuje, a soud to uzná, může souhlasit s pokračováním vyšetřování v Izraeli s pravidelnou supervizí. Vlastní vyšetřování pak může odložit nebo i zrušit.